TIRMAN VE DEĞİŞ





Çocukluk günlerine dön ve merdivenlerden yukarı koş. Böylece hem eğlenecek hem de fit kalacaksın…

Biliyoruz biraz yorucu ama merdiven yukarı koşmak, güçlenmek ve dayanıklılığını artırmak için oldukça etkili bir yöntem. Bunu açık havada yapmaksa aynı zamanda çok zevkli. Merdiven yukarı çıkarken yapılan pliometrik hareket, lunge ve squat hareketlerinde devreye giren kas gruplarını çalıştırıyor ve koşucuların genellikle ihmal ettiği gluteus medius kasını güçlendiriyor. British Journal of Sports Medicine dergisinde yer alan bir araştırma, haftada beş gün kısa süreli merdiven çalışması yapanların, sekiz haftada VO2 max. oranlarını yüzde 17 geliştirdiğini gösterdi. Hepsi bu da değil; bu çalışmaları düzenli olarak yapmak, eğimli koşulardaki performansını da ciddi oranda artırıyor.

