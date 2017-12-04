TIRAŞ BIÇAĞIN NE KADAR SAĞLIKLI?





Büyük itiraf: Jiletimin bıçağını en son ne zaman değiştirdiğimi hatırlamıyorum.

Madem açık konuşuyoruz, o hâlde söyleyelim: Kör bıçak kesik riskini arttırdığı gibi minik kızarık noktalar olarak kendini gösteren kıl kökü iltihaplanmasına da yol açabiliyor.

Korkunç. Peki, ne kadar sıklıktan bahsediyoruz?

Bu, tüylerini ne kadar sık tıraş ettiğine bağlı ama her beş ile yedinci tıraş arasında mutlaka değiştirmelisin.

Açıkçası bu süre bana biraz kısa geldi.

En azından tıraş yaparken bıçağın üstüne antibakteriyel bir sabun süreceğinin ve enfeksiyon riskini azaltmak için her tıraş sonrasında da durulayacağının sözünü ver. Ayrıca tıraş bıçağını kuru bir yerde saklamalısın. Duşakabinin nemli havası bıçağın paslanmasına neden olabilir.

