TINDER SADECE SEKS İÇİN Mİ KULLANILIYOR?





Her ne kadar Türkiye’de Tinder’dan birileriyle tanışmak oldukça zor olsa ve çoğunlukla yurt dışı kullanımı ile yurt içi kullanımı kıyaslanıp isyana neden olsa da, öyle görünüyor ki, yurt dışında da insanlar Tinder’ı sadece seks için kullanmıyor.

Okuduğun cümle seni biraz şaşırtmış olabilir. Tinder’ı açıp parmağına sola gitmeyi yasakladığını biliyoruz. Aklında “Neden kimseyle eşleşemiyorum?” sorusuna rağmen bitmek bilmeyen azmini de takdir ediyoruz. Ama gerçekler böyle…

Tinder sosyoloğu (gerçekten de böyle bir şey var) Jessica Carbino, Tinder’ın offline bekarlar ile uygulama kullanıcılarını kıyaslamak adına yaptığı bir dizi anketten elde edilen tonlarca bilgiyi mercek altına aldı. Anketlere, yaşları 18 ila 36 arasında değişen 7.000’i Tinder kullanıcısı, 2.500’ü offline bekar katılmıştı.

Carbino’nun elde ettiği sonuçlara göre, bir sağa bir sola çekip duran Tinder kullanıcıları, offline rakiplerine kıyasla daha çok ciddi ilişki peşindeydiler. Daha spesifik konuşacak olursak, Carbino, Tinder kullanıcılarının olası adayları ciddi sorular sorarak eleme açısından daha başarılı olduklarını, dahası, ilişkinin ilk yılında “seni seviyorum” deme olasılıklarının da %5 daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Araştırmanın bir diğer sonucuna göre, hiçbir online arkadaşlık uygulaması kullanmayan erkeklerin %30’u ciddi ilişki sürdürmenin zor olduğunu belirtiyor. Aynı görüşe sahip Tinder kullanıcısı erkeklerin oranı ise %9. Benzer oranlar kadınlar için de geçerli.

Carbino, Tinder kullanıcılarının, kimlerin arayışta olduğunu daha iyi gözlemleyebildiklerini, offline adayların ise bu gerçekle temas etmekten ziyade sadece hayal güçlerini kullandıklarını düşünüyor. Carbino, “Online çöpçatanlık ortamına girdiğinizde, piyasanın nasıl olduğu hakkında bir hayli açık bir fikre sahip olursunuz. Karşınızdaki havuza dair bir fikre sahipsinizdir. Fakat offline adaylar, seçeneklerinin neye benzediğine dair sadece spekülasyon yaparlar.” diyor.

Konunun netlik kazanması ve anketlerin isabetli bilgiler sunduğunun anlaşılabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Fakat bu araştırma, en azından Tinder ve diğer online arkadaşlık uygulamaları üzerindeki “sadece seks için kullanılıyorlar” damgasını hafifletebilir. Böylece, damgalanmaktan korkan potansiyel kullanıcılar da online mecraları gönül rahatlığı ile kullanmaya başlayabilirler.

