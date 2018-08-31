THE TRAVEL SUIT İLE TANIŞ!





FORMAL GİYİMDE YENİ KONSEPT

Günlük iş rutininde devamlı araç kullanıyor ya da düzenli uçuşların oluyorsa mükemmel takım elbiseyi seçmelisin. Sana karşı olan değil, seninle birlikte çalışacak olan. Kırışık bir ceket ya da gömlek ile toplantıya katıldığın günler artık geride kaldı.

Yeni Travel Suit koleksiyonu ile kalite ve rahatlığı keşfet.

TAKIM ELBİSE

Artık iş seyahatleri yapıp, toplantılara katılmak kolaylaşıyor. Esneklik katan ve kırışık önleyici hafif kumaşı sayesinde bu takım elbise mükemmel bir seçim oluyor. Valizinde istediğin kadar taşı ve iş seyahatlerinde şıklığı seç.

KIRIŞMAZ / SUYA DAYANAKLI / DAHA ELASTİK

GÖMLEK

Üstün kaliteli kumaşı sayesinde gömleğin gün boyunca mükemmel görünür. Üç renkte dizayn edilmiş bu gömlek, her durumda kusursuz bir görünüm sağlar. Tüm iş seyahatlerinde şıklığı ve rahatlığı seç.

KIRIŞMAZ / KUSURSUZ STİL / ÜSTÜN RAHATLIK

Çizgili slim fit koton gömlek

Beyaz slim fit gömlek

Kareli slim fit gömlek



