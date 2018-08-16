THE RITZ CARLTON’IN “ŞEHRİN İÇİNDE AMA ŞEHİRDEN UZAK” SPA’SI: GREEN SPA





Günlük yaşamın koşturmacasından uzaklaşabileceğiniz konforlu bir atmosfer sunan The Ritz-Carlton, Istanbul bünyesinde 8. şubesini açan GreenSpa, rahatlatıcı ve iyileştirici bakımlarıyla enerjisini yenilemek ve bedenini dinlendirmek isteyenleri bekliyor.

Sağlıklı bir güzelliğin, şifa ile birleşen en doğal halini konuklarına sunan Green Spa, The Ritz-Carlton, Istanbul’un bünyesinde 9 adet özel bakım odası, kapalı yüzme havuzu, gerçek bir arınma ritüeli ile hamam bakımlarını deneyebileceğiniz Türk Hamamı, sauna, buhar odası, Jakuzi ve Fitness Center ile hizmet vermeye başladı.

İlhamını Osmanlı ve Fransız şifa reçetelerinden alarak, saf, lokal bitkiler ve özler ile birleştiren Amantara ürünlerinin kullanıldığı GreenSpa, deneyimli ekibi ile otantik masajlar, aromaterapi bakımları ve İstanbul’a özel ritüeller sunuyor. İyileştirici özelliği bulunan Amantara Signature Masajı, Nature’s Symphony, Shom Hii Masajı ve Healing Of Babylon Gardens bakımları lüks bir spa deneyimi sağlıyor.

Sağlık, iyilik ve güzelliğin en doğal halini bir araya getiren GreenSpa, hafta içi her gün 07.00 – 22.00 saatleri arasında hizmetr veriyor.

