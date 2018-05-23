THE LATEST THING’TEN İÇİNİ ISITACAK BİR KOLEKSİYON





The Latest Thing’in yeni tasarımları, yazın sıcaklığını feminen detaylar ile buluşturan çizgileriyle moda tutkunu kadınların vazgeçilmezi olmaya aday.

“Modern” ve “Tarz yaratan” kadınların markası The Latest Thing, birbirinden şık ürünleriyle bu yaz moda tutkunu kadınların, “yeni” vazgeçilmez markası olmayı hedefliyor.

Yaz mevsiminin yansıması ile gelen çöl tonları, haki yeşili ve limon sarısı tonları günlük ve rahat bir görünüm kazandırıyor. Fırfırlı etekler, tulum şortlar, puantiyeli pantolon ve tek omuzlu elbiseler ile kadınlar, sıcak havalarda da tarzlarından ödün vermiyorlar.

Feminen ince askılar ve göz kamaştıran balon kollar ile sıcak yaz akşamlarında çabasız bir şıklık yaratabilirsiniz. Günlük kullanımlarının yanı sıra, beachwear olarak da kullanılabilecek, etekler ve tulumlar, awbş plajların “en şık” kadını yapmaya aday.

Bu eşsiz koleksiyonu incelemek için, mutlaka www.thelatestthing.co adresini ziyaret et.

