THE BLOOM ROOM YENİ YILI ÖZEL TASARIMLARLA KARŞILIYOR!





Benzersiz çiçek tasarımlarına hayat veren “The Bloom Room”, yeni yılı eşsiz tasarımlarla karşılıyor.

Kişiye özel çiçek ve çikolata tasarımları yapan The Bloom Room, yaşam alanlarınızı güzelleştirip en özel anlarınıza ortak olurken, yılbaşına özel olarak hazırlanan tasarımları ve hediyelik eşya alternatifleriyle de sevdiklerinizi mutlu etmenize yardımcı oluyor.

Yaratıcı fikir ve tasarımlarla çiçeklere, birbirinden özel bitkilere ve mekanlara hayat veren “The Bloom Room”, kışa özel eşsiz tasarımlarıyla ortamlara sıcaklık katıyor.

Mail: thebloomroom15@gmail.com

Instagram: @the_bloom_room

Facebook: The Bloom Room

