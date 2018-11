TESTİS KANSERİNE DİKKAT!

Orgazm yolunda ilerlerken, testis kanseri ile karşılaşabileceğini söylesek ne dersin? Gayet ciddiyiz!

The Center for Advocacy for Cancer of the Testes International’ın yakın zamanda yaptığı bir ankete göre, her 13 erkekten biri partnerinin testislerinde farklı bir yumru hissetmesi ile durumu fark ediyor. Eşinin uyarısı ile testis kanseri olduğunu öğrenen ve kanseri yenen Scott Petinga, böyle bir durum fark ettiğinde yapabileceklerini anlatıyor.

Partnerine Durumu Mutlaka Anlat

Fark ettiğin an (24 saati geçirmeden) partnerinle serinkanlı ve endişelerini mantıklı bir şekilde belirten bir konuşma yap.

Testis Kanseri Hızlı Yayılıyor

Partnerine fark ettiğin anormalliği tarif et ve onu muayene olması için ikna et. Çünkü bu kanser türü çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor.