TESTİS GERÇEĞİ

Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayımlanan bir habere göre, küçük testisli erkekler daha iyi baba oluyor.

Yapılan çalışmada 70 erkek, çocuğunun fotoğrafına bakarken MRI taramasından geçirilmiş. Aynı anda eşlerine, çocuk bakımı konusunda kocasının ne kadar yetenekli olduğuna dair test uygulanmış. Sonuçta küçük testisli erkeklerin çocuklarına karşı daha korumacı bir tavrı olduğu ve MRI taraması sırasında beyinlerindeki ebeveynlikle ilgili bölümün aydınlandığı ortaya çıkmış. Çalışmanın yazarı Doktor James Rilling, “Testis ölçüsü sperm üretimiyle bağlantılı olduğundan, büyük testisli erkeklerin daha ziyade ilişkiyle ilgilendiği tahmin ediliyor. Bu nedenle ebeveynlik için daha az enerjileri kalıyor” diyor.