TERS TAKILMIŞ TEL TOKA







Sosyal paylaşım sitelerinde konuşulan ve tel tokanın ters takıldığı zaman daha uzun süre sabit kaldığını söyleyen yeni bir taktik bizim de dikkatimizi çekti. New Yorklu Saç Uzmanı Ashley Rubell sorularımızı yanıtladı.



Tam olarak nasıl işe yarıyor?

Tel tokanın bir tarafının tırtıklı olmasının sebebi var. Bu kısmı alta; seç derinin olduğu kısma getirdiğinde saçı daha iyi kavrıyor ve böylece daha uzun süre saçta sabit kalıyor.

Peki, saçın içine doğru itmenin en kolay yolu nedir?

Tokanın düz kısmını aşağı doğru iterek başla. Yarısına geldiğinde tırtıklı kısmı aşağıya gelecek şekilde döndür. Bir daha yerinden kıpırdamayacak.

Bu şekilde kullanmak saça zarar vermez mi?

Ben bu taktiği yalnızca saçın çok yoğun olduğu yerlerde kullanıyorum. Saç çizgisindekiler gibi ince saçlı bölgelerde kullanmıyorum.

Bize söyleyebileceğiniz başka taktik var mı?

Tel tokaların uçları büyük fark yaratır. Toka alırken ucu mat olanları seç. Onlar diğerlerine nazaran daha dayanıklı ve daha az kaygandır.

