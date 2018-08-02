TERLEMEK GÜZELDİR





Tabii kötü kokmadığında… Özellikle yaz aylarında en rahatsız olduğumuz durumların başında ter kokusu geliyor. Önlemini al, rahat et.

1. HIIT Yapıyorsan veya Koşuyorsan

New York’tan Dermatoloji Uzmanı Dr. Joshua Zeichner, “Bütün antiperspirantlar (terleme önleyiciler) alüminyum bazlı bir içerikle gözenekleri tıkayarak çalışır” diyor. Rexona’nın hareketle aktif hâle gelen yenilikçi MotionSense teknolojisi ise, cilt yüzeyine yerleşen mikrokapsüller vasıtasıyla, vücut ısısı ile aktif hâle gelerek ferah bir koku açığa çıkarıyor. Yani ne kadar terlersen, o kadar çok çalışıyor. Koşuya çıkmadan ya da yüksek yoğunluklu bir antrenman için salona gitmeden önce uygula.

Rexona Stay Fresh Antiperspirant Deodorant, 11,90 TL; kozmetik marketlerde

2. Hafif Bir Ferahlık İstiyorsan

Kuru, sprey formunda bir antiperspirant tercih et. Chicago’dan Kozmetik Kimyageri Perry Romanowski, “Bu tür deodorantlar cildinde aktif içeriklerden oluşan esnek bir film oluşturur ve kuru kalmanı sağlar” diyor. Nivea’nın yeni formülü, içeriğindeki kaolin pudrası sayesinde hızlı kuruma sağlayarak koltuk altında ferah bir his bırakıyor.

Nivea Dry Fresh Sprey Deodorant, 14,90 TL; kozmetik marketlerde

3. Fazla Terlemiyorsan

Antiperspirant olmayan bir deodoranta geç. Bunlar terlemeni önlemez ancak kötü kokuyu kapatır. Alüminyum, paraben ve alkol içermeyen doğal içerikli deodorantlar şu sıralar özellikle revaçta. Romanowski, “Bir deodorantın etkinliği senin koltukaltının mikrobiyomuna bağlıdır; o yüzden hangisinin işe yaradığını bulmak için birkaç tane denemelisin” diyor.

Incia Roll-On Deodorant, 24,50 TL; incia.com.tr

4. Aşırı Hassas Bir Cildin Varsa

İçinde alüminyum, sodyum bikarbonat ve parfüm bulunan ürünlerden uzak dur. Zeichner bunların üçünün de kızarıklık, yanma ve ciltte soyulmaya neden olabileceğini söylüyor. Hipoalerjik bir roll-on tercih edebilirsin. Babe’in deodorantı, içeriğindeki papatyadan üretilen alfa-bisabolol ile cildi yatıştırıyor.

Babe Roll-On Deodorant, 62,50 TL, eczanelerde

