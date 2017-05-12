TERLE, DERT ETME





Legally Blonde filmindeki Elle Woods’un dediği gibi, “Egzersiz sana endorfin salgılatır. Endorfin ise seni mutlu eder.” Ve azıcık da olsa kardiyo yapmak ruh hâlini iyileştirmeni sağlayabilir.

Medicine & Science in Sports & Exercise’ın araştırmasına göre, haftada üç defa 10 dakika yüksek yoğunluklu (jumping jack gibi) egzersiz yapan kadınlar, düzenli egzersiz yapmayanlara göre daha sağlıklı. Üstelik modunun iyileşmesi, egzersiz yapmanın beynine sağladığı tek fayda değil. Bir araştırma, kardiyo yapan kadınların daha dikkatli olduklarına ve öğrenme, problem çözme yeteneklerinin daha iyi olduğuna dair bulgulara ulaşmış. Kısacası programına koşu ve burpee gibi kardiyo egzersizleri eklemek hem seni mutlu eder, hem de işinde daha başarılı olmanı sağlayabilir.

Motivasyon, İşte Bütün Mesele Bu!

Mevzu motivasyon olunca hepimiz zaman zaman desteğe ihtiyaç duyabiliyoruz. Seni yeni bir gelişmeden haberdar edelim: Duke Üniversitesi bilim insanları yeni bir beyin görüntüleme tekniği kullanarak -beyinde motivasyon, ödül sistemleri, öğrenme ve bellek üzerinde önemli rolü olan- ventral tegmental alanını (VTA) analiz etmiş. Katılımcılar, 20 saniye boyunca interval yaparken anne ve babalarını ya da antrenörlerini düşünerek çabalarının ödüllendirildiğini hayal etmiş. Ancak bunun, VTA aktivitesini istikrarlı bir şekilde etkileyemediği görülmüş. Ardından katılımcılara beyin aktivitelerinin bilgisayara aktarılıp görünür hâle getirildiği neurofeedback yöntemi uygulanmış. Bu yöntemle beyin aktivitelerini gören katılımcıların, VTA aktivitesini arttırabildiği görülmüş. Hatta neurofeedback yöntemini kullanmayı bıraktıktan sonra bile aynı motivasyon stratejilerini kullanarak VTA aktivitesini arttırabilmişler. Çalışma, beyindeki motivasyon hissini kontrol altına almanın bir yolunu bulmaya yönelik ilk adım olarak görülüyor. İleride bu konuda neler yapılabilir? İşte bu merak konusu!

Kaynak: Duke Üniversitesi; Abstract Of Neuron; Carla Lindenmuth



