TEMMUZ SAYISINDA KAPAK KIZI: IRMAK ÜNAL





Temmuz da geldi ve karşınızda WH Temmuz sayısı tam bir yaz kadınıyla selam gönderiyor. Dizi oyuncusu Irmak Ünal, fit vücudu ve kıpır kıpır enerjisiyle dergimize hayat veriyor.



Haziran sayısıyla vedalaştık, şimdi Temmuz’la kucaklaşma vakti! Bayıldığımız bir sayıyla huzurlarındayız, bakalım sayfaları çevirince sen de bizimle aynı fikirde mi olacaksın? Seni şöyle alalım…

– Uzun zamandır hayalini kurduğun dümdüz karna sahip olmak yalnızca senin elinde, unutma… Biz de 25 basit adımla nasıl dümdüz karın sahibi olursun, sana bunu anlatıyoruz.

– Yaz boyunca fit kalmak için neler yapmalısın? Hadi sayfalarca karıştır.

– Spor performansını arttırmanın 1 numaralı yolunu açıklıyoruz.

– 3 antrenman planıyla sıkı ve esnek bir vücut için her yerde yapabileceğin egzersizler…

Ve ayrıca Irmak Ünal, fitness ve güzellik sırlarını seninle paylaşıyor.

Dahası… Modadan güzelliğe her şey yine bu ay WH’de… Bizi hem sosyla medyadan, her dergi raflarından hem de internetten takipte kal…

