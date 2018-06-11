TEMİZ DOĞA İÇİN KOŞTULAR!





Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen Sapanca Ultra Maraton, yerli ve yabancı 800’ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Bu sene maratona katılan atletler, ‘temiz doğa için koş’ sloganıyla, koştukları alanlardaki çöpleri toplayarak anlamlı bir çevre projesine de imza attı.

Yerli yabancı toplam 832 atletin katıldığı Sapanca Ultra Maraton’da, katılımcılar seviyelerine göre, 9K, 35K ve 55K koştu. Birbirinden farklı ve zorlu parkurlarda mücadele eden sporcular, aynı zamanda Sapanca’nın eşsiz doğasında keyifli bir maratona imza attı. 812 kişinin yarıştığı maratonda, 9K parkurun kazananları Ceren Çiçek ve Mustafa Araç olurken, 35K’da ise Elena Polyakova ve Ozan Hoşyılmaz. Kartepe zirvede biten 55K’lık zorlu parkurun kazananı ise Rachel Overington ve Murat Kaya oldu.

Çevreye duyarlı maraton

İsveç’te başlayan ve sosyal medya sayesinde dünyaya yayılan “Plogging”, “Koşarken çöp topla!” trendi bu yıl Sapanca Ultra Maraton’a katılan sporculara deneyimlettirildi. Spor ve çevre hassasiyetini bir araya getiren uygulama çevreye duyarlılık ve farkındalık geliştirme amacıyla spor tutkunlarıyla buluşturuldu. Uygulama çerçevesinde koşu parkurlarında belirli aralıklarla çöp poşetleri konularak, sporcular belirlenen noktalarda durarak çevrede bulunan atıkları topladılar.



