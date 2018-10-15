TEMİZ BESLENMENİN TEMEL KURALLARI





Günümüzde beslenmenin sağlıklı yaşam için kilit rol oynadığının anlaşılmasını takiben besin seçimlerimizde daha dikkatli olmaya başladık. Öyle ki farklı tanımlamalar bile yaptık: temiz beslenme!

“Temiz beslenmeden kasıt besinlerimizin salt mikrobiyal açıdan temiz olması değil şüphesiz. İşin özünde yatan en temel kural şu ki; büyük büyük büyükannenin besin olarak tanımayacağı bir şey yeme” diyen İstanbul Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Usuk, 4 maddede temiz beslenmeyi açıkladı

İşlenmemiş gıdaları tercih et

Temiz beslenmenin en önemli ilkesi, gıdaları en doğal haliyle yemen gerektiğidir. Peki bu ne anlama geliyor? Basit bir örnek verecek olursam; beyaz ekmekten ise tam buğday ekmeğini, hatta tam buğday ekmekten de daha iyi seçenek olarak buğdayın kendisini tüketmen, yahut portakal suyu yerine taze bir portakal tercih etmen seni temiz beslenmeye götürecek en temel yol.

Sebze ve meyveleri mevsiminde tüket

Mevsiminde tükettiğin besinlerin sağlık faydaları her zaman daha yüksek olacaktır. Ekonomik boyutuyla da besinlere ayırdığınız bütçenin artmamasını sağlar. Özellikle taze sebze ve meyvelerinizi yerel üreticilerinizden tercih etmeni öneriyorum. Yapılan bir çalışmada, portakaldaki C vitamini düzeyinin 4 hafta sonra 27-65 mg düzeyinden 0-25 mg düzeylerine kadar düştüğü bulunmuş. Bu demek oluyor ki kışın seni gripten koruduğunu bildiğin güzel portakalın en tazesi makbul. Araştırmacılara göre bu durum bütün sebze ve meyvelerde geçerli. Mevsiminde tüketeceğin taze sebze ve meyvenin sağlayacağı tat hazzı ise en büyük bonusun!

Etiket okuma alışkanlığı edin

Paketli hazır bir besin satın alıyorsan satın aldığın şeyin doğal malzemelerle yapıldığına emin olmak için ambalaj üzerindeki etiketi okumalısın. Mümkünse fazlaca katkı maddesi içeren besinler yerine odak noktanı ilk maddede bahsettiğim “en doğal olanı bulma” yönüne çevir. Paketli ürün tercih edilecekse bu noktada güvenilir markaların içerik olarak iyi diyebileceğimiz ürünlerini tercih etmek doğru olacaktır.

Semt pazarlarından alışveriş yap

Temiz beslenmenin çok masraflı veya yoğun emek gerektirdiğini mi düşünüyorsun? Ülkemiz gibi besin çeşitliliği bol bir ülkede bunu söylemek biraz bahane sınıfına giriyor. Besinleri mutfağında düzgün şekilde depolarsan tam ihtiyacın olduğu anda emrine amade bir yemek seni bekliyor olacaktır. Kolay ve sağlıklı tariflere ulaşmak ise artık çok daha kolay. İkinci maddede bahsettiğim ilkeden yola çıkarak mevsiminde semt pazarından satın alacağın taze besinlerle hem ruh hem beden doyumu yaşayacak, hem de marketlerde harcadığın paradan daha azını harcadığını fark edeceksin!

