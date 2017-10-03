TELEFONUNUN ÜZERİNDEKİ GİZLİ DÜŞMANLAR





Üzülerek söylemeliyiz ki telefonunun ekranındaki bakteriler kendi kolonisini kurmuş durumda. Her santimetrekare başına ortalama 10.000 bakteri düşüyor.

Cilt Bakımı Uzmanı Dr. David Jack, “Telefonlar mikrop süngeri gibidir. Ve bu durumdan en kötü etkilenen organ ağızdır” diyor. Telefonunu günde iki kere alkol içermeyen antibakteriyel temizleme spreyi ile temizle.

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