TELEFONUNUN SANA YAPTIĞI…





Telefon bağımlılığın pahalıya patlayabilir!

Şehir yaşamında gün içerisinde en sık tanık olunan görüntü, toplu taşıma araçlarında, evde, iş yerinde ya da yolda yürürken bile cep telefonuna bakan insanlardan oluşuyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu başını elindeki telefona doğru eğerek, büyüklükleri birbirinden farklı ekranlara bakıyor. Oysaki baş ve boyun bölgesini normalin dışında sürekli aynı pozisyonda tutmak, ağrılara ve ileri durumlarda boyun fıtığına neden olabiliyor.

Prof. Dr. Engin Çakar, cep telefonu ve tablet gibi teknolojik cihazların neden olduğu boyun ağrıları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriyor.

Cep telefonları tıp dünyasına yeni bir hastalık kazandırdı

Neredeyse her 10 kişiden biri sıklıkla boyun ağrılarından şikayet etmektedir. Normal pozisyonu ileriye doğru bakmak olan boyun telefon, bilgisayar, tablet, e-okuyucu gibi araçları kullanırken olağan konumundan çoğu zaman uzun süreliğine çıkarak baş olmaması gereken şekilde omuzlardan ileriye gitmektedir. Özellikle de bu araçların hepsini birden, yoğun şekilde kullanan insanlarda giderek boyun ağrıları oluşmaya başlamaktadır. Yabancı literatürde “Text neck syndrome” olarak geçen ve Türkçe “Cep boyun hastalığı” veya “Cep telefonu boynu “ adı verilen yeni bir hastalık ortaya çıkmıştır. İnsanlar işleri gereği her türlü teknolojik ekrana uzun süre bakmak ve bu süre zarfında boyunlarını eğik tutmak zorunda kalmaktadırlar. Tipik olarak, baş düz tutulduğunda yer çekimi boyna kuvvet uygular ve boyun ile düşey düzlem arasındaki açı arttıkça uygulanan kuvvet miktarı da artmaktadır.

Bu duruş uyku zamanı hariç tüm güne yayılmış durumda

Boynun omuzlardan daha ileride olduğu konumda geçen her durum kişinin cep boyun hastalığına bir adım daha yaklaşması anlamına gelmektedir. Boynun normal pozisyonu kulakların omuz merkezleriyle aynı hizada olduğu, boynun eğilmediği bir duruştur. Normalde başın omuzlara yüklediği bir ağırlık vardır ancak bu tür durumlarda bu ağırlık olması gerekenin oldukça üzerine çıkmakta ve boyna neredeyse 6 kat daha fazla kuvvet uygulanmaktadır. Bugün cep telefonları, tabletler, e-okuyucu cihazlar artık sadece iş zamanı ofislerde değil, iş dışında ve uyku hariç tüm zamanlara yayılmış bir şekilde kullanılmaktadır. Baş normalden fazla bu pozisyonda tutulduğunda aşırı bir gerilim oluşmaktadır. Bu duruşla aşırı zaman geçirmek, omuz çevresi gerginliği, boyunda ve üst sırtta şiddetli ağrı, kronik baş ağrısı, boyun fıtığı gibi sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir.

Önlem alınmazsa boyun fıtığına neden olabiliyor

Yanlış duruşta telefon ve tablet kullanımı, duruş ve vücut mekaniğini olumsuz etkileyerek boyundaki fizyolojik eğriliğin deformasyonuna yol açmaktadır. Cep boyun hastalığının şiddeti kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Hafif vakalarda boyun kaslarında ağrıya, ilerlemiş vakalarda ise baş ağrısı, kollarda karıncalanma ve uyuşma, boyun omuru disk hasarlarına yol açabilmektedir. Hatta daha ileri durumlarda omurlar arasındaki diskin dejenere olarak yırtılmasına ve boyun fıtığı oluşmasına neden olabilmektedir.

En sık görülen şikayetler arasında neler var dersin?

Boyun ağrısı

Sırt ağrısı

Baş ağrısı

Boyun kaslarında spazm, tetik nokta, gergin bant gibi kulunç benzeri sertlikler

Kollarda uyuşukluk, karıncalanma

Kamburluk

Başın vücuda ağır gelen hissi

Gece uyku kalitesi düşüklüğü

Cep boyun hastalığı oluşumunu önlemek için dikkat etmen gerekenler de şu şekilde:

1) Telefonunu aşağıda tutma

Boynu öne eğerek değil, gözlerin uygun açıda olduğundan emin olarak telefona bakılmalıdır. Boynu zorlamadan okumayı kolaylaştırmak için telefonun metin boyutu artırılabilir.

2) Kollarınla destekle



Telefon masanın üzerinde veya ön kollarla desteklenerek iki elle kullanılmalıdır. Bu konuda telefon ve tablet kılıflarından yararlanılabilir.

3) Mola ver

Akıllı telefon üzerinden uzun süre yazı yazmaktan, uzun belgeleri okumaktan veya uzun süre oyun oynamaktan kaçınılmalı, sık sık molalar verilmelidir. İdeal duruşu sürdürmek ve hareket etmek için hatırlatıcı kurulabilir.

4) Dik dur

İdeal duruş korunmalıdır. Baş ve boyun aynı eksen üzerinde, omuzlara olan uzaklığı eşit olmalıdır. Omuzlar dik ve doğal pozisyonunda konumlanmalıdır.

5) Çocuklar ve gençler yüksek risk altında



Çocuklar telefon ve tabletlerle çok fazla vakit geçirmektedir. “Cep Boyun Hastalığı ” açısından kalıcı duruş bozuklukları gelişebilmesi nedeniyle çocuklar daha fazla risk altındadır.

6) Esneme ve germe egzersizleri yap

Uzun süre aynı pozisyonda kalmak kan dolaşımını da olumsuz etkilemektedir. Düzenli olarak esneme-germe egzersizleri yapmak kas ağrılarını hafifleterek, daha kuvvetli boyun kaslarına sahip olunmasına yardımcı olmaktadır.

