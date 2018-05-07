TELEFONUNUN CİLDİNE ETKİSİNDEN BAHSEDELİM Mİ?





‘Cebindeki yabancı’nın ruh sağlığın gibi, cildine de zarar verebileceğini biliyor muydun? Telefonun yanağındaki döküntülerden inatçı sivilcelerine kadar pek çok şeyi etkileyebiliyor mu dersin…

“Yanağımda tuhaf bir döküntü oluştu. Neler oluyor?”

New Yorklu Dermatolog Dr. Nava Greenfield, telefonundaki nikel ve kobalt gibi metallerin cildinde alerjik bir reaksiyona neden olabileceğini söylüyor. Ancak kapaklı telefonlar artık tedavülden kalktığı için buna neden olan bir diğer şüpheli, plastik telefon kılıfları olabilir. Dermalogica Calm Water Gel (395 TL; eczanelerde) gibi sakinleştirici bir nemlendirici kullanabilir ve olası cilt reaksiyonunu önlemek için telefon kılıfını çıkarabilirsin.

“Sivilcemin sorumlusu da telefonum mu?”

Olabilir. New Yorklu Dermatolog Dr. Joshua Zeichner, “Telefonunu yüzüne dayayarak tutmak gözenekleri kapatarak akneleri kötüleştirebilir” diyor. Telefon temizliğine uygun bir dezenfektan ile her hafta telefonunu sil ve gözenek oluşumunu engellemek için geceleri yüzünü Avène Cleanance Gel Nettoyant (69 TL; eczanelerde) gibi akne karşıtı bir ürünle yıka.

“Telefonun sebep olabileceği başka cilt sorunları da var mı?”

Hiperpigmentasyon ve cilt lekeleri de var. Dr. Zeichner, “Telefonundan yayılan görünür ışık ve kızılötesi enerji, serbest radikaller yaratarak cildinin koyulaşmasına neden olabilir” diyor. Zararlı iyonlardan korunmak için Caudalie Vine[Activ] Işıltı Verici Serum (215 TL; eczanelerde) gibi antioksidan bir serumu günlük olarak cildine uygula. Bir başka akıllıca çözüm: Mikrofonu olan kulaklıklardan al.

