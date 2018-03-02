TELEFONUNU OMZUNA SIKIŞTIRMA!





Artık telefonla konuşmak için illa ki müsait olmamıza gerek yok, zira akıllı telefonlarımız bize aynı anda birçok şeyle meşgul olmayı öğretti. Ancak konuşurken omza sıkıştırdığın telefon sağlığını tehlikeye atıyor. Uzmanlar boyun sağlığı için uzun konuşmaların kulaklıkla yapılmasını öneriyor…

Bilgisayar başında çalışanlar yaşamının bir bölümünde boyun ağrısı çekebiliyor. Araştırmalar, Amerika’da 2 kişiden birinin her yıl boyun ağrısı şikayetiyle hekime başvurduğunu gösteriyor. Boyun ağrılarının özellikle ofis çalışanlarında görüldüğünü vurgulayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, “Günlük hayatta alınabilecek bazı önlemlerle boyun ağrıları önlenebilir. Çalışırken elleri serbest bırakabilmek için telefon ahizesini omza sıkıştırmak boyun ağrısına neden olabiliyor” açıklamasında bulundu. Tüm gün bilgisayar karşısında çalışmak, günlük iş hayatındaki gerginlikler boyun ağrılarının artmasına neden olan etkenlerin başında geliyor. Boyun ağrılarının basit ağrı kesicilerle giderilebildiği gibi sıcak-soğuk kompreslerin de işe yarayabildiğini belirten Semih Akı, “Bunun için ağrılı bölgeye 20 dakikalık sürelerle buz torbası veya havluya sarılmış buz parçaları ile kompres yaptıktan sonra ılık bir duş almak veya sıcak su torbası uygulamak yeterli olur. Bu yöntemler var olan ağrıların giderilmesi için kullanılır. Günlük yaşamda alınabilecek bazı önlemlerle ağrıların önüne geçmek de mümkün” dedi. Hareket halinde olmak boyun ağrısını önler. Yüzüstü pozisyonunda uyumanın boyna fazladan yük bindirebildiğini belirten Prof. Dr. Akı, “Boynunun doğal kıvrımını destekleyecek bir yastık seç” uyarısında bulundu. Diş sıkmanın da boyun kaslarını gerebildiğini söyleyen Prof. Dr. Semih Akı, “Olabildiğince faal olunmalı. Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun ağrısı geliştirme olasılığı çok daha azdır” dedi.

Masa başı çalışıyorsan gerinmeyi unutma!

Stresin boyun bölgesinde gerilmelerine ve kas zorlanmalarına neden olabildiğini vurgulayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, masa başında çalışanlara sık sık gerinmeleri gerektiğini belirterek, “Omuzlarını yukarı doğru kulak hizasına kadar yükselttikten sonra düşürebildiğiniz kadar düşür. Bunu beş defa tekrar et.. Kürek kemiklerini birleştir ve beş saniye süreyle öyle durduktan sonra gevşe. Yan boyun kaslarını esnetmek için oturur pozisyonda sol elinle koltuğunun oturağına tutunarak gövde ve boynunu zıt tarafa doğru eğ. Ardından bu hareketi sağ elinle tekrar et” önerisinde bulundu.

Bilgisayar ekranın göz hizasında olmalı

Araçtaki kafa desteğinin ayarlanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Semih Akı, “Doğru ayar, başın ve boynunu daha iyi destekler. Uzun süreler araç kullanıyor veya bilgisayar başında çok zaman geçiriyorsan, sık sık mola ver. Boynuna fazladan yük bindirmemek için kafanla omurganı düz bir çizgi halinde tutmaya gayret et. Ekran göz hizasına gelecek şekilde çalışma masanı, koltuğunu ve bilgisayarını ayarla” dedi. Ayrıca kendisi telefonda konuşurken ahizenin kafa ve omzun arasında sıkıştırılmaktan kaçınılmasını ve telefonda fazla konuşanların kulaklıkla konuşmaları önerisinde bulundu.

