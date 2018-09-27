TELEFONUM OLMADAN ASLA!





“Akıllı telefonlar olmasaydı ne yapardık?” diye hiç kendine sorduğun oldu mu? Yapılan bir araştırmaya göre, telefonlarımızın bozulacağını ve internetin çekmeyeceğini düşünmek bile çoğumuz için bir endişe kaynağı.

Yabancı bir ülkede kaybolduğunu ve sana yardım edebilecek kimseye ulaşamadığını düşün. Telefon veya tabletlerin bozulması, cihazların pilinin bitmesi veya internet bağlantısının kopması çoğumuz için kabus gibi bir durum anlamına geliyor.

Bir siber güvenlik şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, internet bağlantısı olan cihazlar tatillerin olmazsa olmazları arasına girdi. Türk kullanıcılar fotoğraf çekmek için (%61), bir yerden bir yere nasıl gideceğini öğrenmek için (%57) ve ihtiyaç olduğunda yardım çağırmak için (%54) bu cihazlara güveniyor. İnsanlar bu cihazlara o kadar bağlı ki Türkiye’deki kullanıcıların %32’si onlar olmadan bir yere gittiklerini düşünemiyor bile.

Yapılan araştırmada insanların seyahat ederken internet bağlantısına bağımlı olduğu sonucuna ulaşıldı. Cihazlarda bir sorun yaşandığında veya internet bağlantısı koptuğunda, kullanıcılar bir anda kendilerini savunmasız hissedebiliyor. Bu çok sık rastlanan bir durum. Araştırmada, Türkiye’de her beş kişiden birinin (%20) internet bağlantısı koptuğu için seyahatlerinde sorunlar yaşamış olduğu belirlendi.

Araştırma sırasında anlatılan hikayeler; kalacak yer bulamamaktan uçuştaki değişiklik hakkında bilgilendirmeyi kaçırmaya veya yemek yenilecek yerler hakkında internetten bilgi alınamadığı için gıda zehirlenmesi yaşamaya kadar değişiyor.

Araştırmaya katılan bir kişi telefonu kapandığı için çölde kaldığını bile söyledi. İnternet bağlantısı olsaydı bu korkutucu durumdan kurtulmak kolay olabilirdi. Ancak, akıllı telefonu kullanamadığından kendini tehlikeli bir durumun içinde buldu.

Çölde kalmak uç bir örnek olabilir fakat internet bağlantısının olmaması birçok kişi için büyük bir endişe kaynağı. Araştırmaya Türkiye’den katılanların %85’i bilmedikleri bir yerde kaybolurlarsa kendilerini gergin hissedeceklerini, yaklaşık beşte ikisi ise (%38) başlarına bir şey geleceğinden endişe duyacaklarını belirtti.



