TELEFONSUZ ASLA





Telefonumuzun elimizden düşmediği yadsınamaz bir gerçek. Sen de sadece telefonunu ters çevirmekle yetinenlerdensen, bu haberimizi mutlaka oku.

Eğer o önemli toplantıya hazırlanırken telefonunun dikkatini dağıtmasını engellemek istiyorsan, onu masanın üstünde ters çevirmen yeterli olmayabilir. Odaklanmayı maksimum seviyeye çıkarmak için telefonunu başka bir odada bırakmalısın. Teksas Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, bunu yapan kişilerin telefonunu masaya, cebine ya da çantasına koyanlardan daha yüksek performans gösterdiği bulunmuş.



