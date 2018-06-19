TEKNOLOJİNİN ZARARLI ETKİLERİNİ AZALT!





Gelişen teknoloji ve bilhassa elimizden düşmeyen akıllı telefonlarımız, hayatımızı kolaylaştırsa da sağlık açısından bazı riskleri beraberinde getirdiği de yadsınamaz bir gerçek.

Telefon, tablet ya da bilgisayar karşısında çok fazla zaman geçiren kişiler, yayılan elektromanyetik dalgaların yan etkileri nedeniyle bazı önemli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabiliyor.

Baş ağrısı ve uyku sorunlarına yol açıyor

Uz. Dr. Birsen Aydın; cep telefonunu yoğun kullananlarda ve baz istasyonlarına yakın bölgelerde yaşayanlarda baş ağrısı, hafıza değişiklikleri, sersemlik ve uyku problemleri gibi nöropsikiyatrik şikayetler sık görüldüğünü söylüyor. Telefonla uzun süre konuşanlarda baş ağrısı, kulakta ve başta yanma hissi oluşabiliyor. Gebelik dönemindeki kadınlarda ve çocuklarda kontrolsüz akıllı cep telefonu kullanımı migren ve farklı karakterlerdeki baş ağrılarına neden olabileceği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Psikolojiyi olumsuz etkiliyor

İş yaşamının vazgeçilmez parçası olan bilgisayarlar da önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. Bilgisayarın uzun süre ve kontrolsüz kullanımı; baş ve eklem ağrısı, işitme kaybı, sersemlik hissi, baş dönmesi, sıkıntı, stres ve gerginlik hali ile ilişkili sorunları ortaya çıkarıyor. Cep telefonu ve bilgisayar gibi teknolojik cihazların sınırsız kullanımı, kadınları erkeklere göre daha yüksek oranda olumsuz etkiyle karşılaştırıyor.

İyi huylu tümör oluşumuna zemin hazırlıyor

Cep telefonu, özellikle baş bölgesinde hafif şiddette baskı veya yanma tarzında ağrılara sebep olabiliyor Bu şikayetler, kullanıma paralel olarak artıyor. Uzun süreli cep telefonu kullanımı, “akustik nörinom” yani sekizinci kafa sinirini çevreleyen dokuda çok az bir ihtimal de olsa iyi huylu tümörlerin oluşumunu tetikleyebiliyor.

Teknolojinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için…

1.Kulaklık kullan

Cep telefonu ile kulaklık takılarak konuşulabilir.

2.Çekim alanı düşük ise telefonla konuşmak için zorlama

Çekim alanının düşük olduğu yerlerde konuşma yapılması sakıncalıdır. Çünkü telefon karşı tarafla iletişim kurabilmek için daha fazla güç harcar ve bu durum kişinin daha fazla radyasyona maruz kalmasına yol açar.

3.Uyurken telefonla arandaki mesafe uzak olsun

Uyurken, telefon açık bir şekilde yastık altında veya başucunda bulundurulmamalıdır. Telefon yatağın mümkün olduğu kadar uzak bir noktasına konulmalıdır.

4.Bilgisayar kullanımını sınırla ya da konforlu hale getir

Bilgisayar başında günlük geçirilen süre 2,5 saati geçmemelidir. İş gereği gün boyunca bilgisayar başında bulunanlar ise yarım saatte bir mola vermeli, gözleri kırparak kurumayı engellemeli ve bilgisayar ekranına uzun süre odaklanmamalıdır.

TEKNOLOJİYE MOLA VER

Brooke McAlary’nin taktiklerinden yardım al. Üç adımda bunu başarabilirsin!

Ajandana bak ve gün içinde kapsama alanı dışında olabileceğin 15-30 dakikalık arayı bul. Mutlaka vardır! Uygun zaman dilimini belirlediğinde -ideal olan, her gün aynı saatte olması– bunu ajandana “rahatlama zamanı” olarak işaretle. Telefonuna beş dakika arayla iki tane alarm kur: İlki dünyadan kopma zamanından beş dakika önce hatırlatma yapsın. İkinci alarmı duyduğundaysa bilgisayarını veya televizyonu kapat, telefonunu uzağa koy ve kendine zaman ayır. Bu kıymetli zamanda ister kitap oku, ister yürüyüşe çık ya da “teknoloji yüzünden” neyi yapamıyorsan onu yap.



