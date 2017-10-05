TEKNOLOJİ & GÜVEN: KULLANMA KILAVUZU





Üzerine titrediğin ilişkin, karşı koyamadığın tek bir tıkla mahvolabilir. Akıllı dijital hareketlerle ilişkini hem sorunlardan koru, hem de aranızdaki bağı güçlendir.

Derleyen: Sema Uslu

Haydi, biraz aşktaki “bağlılık”tan bahsedelim: Dün gece sevgilinle yaptığın o flörtöz ama aslında yalnızca kısa mesajlardan oluşan sohbetten, iş yerinde aldığın terfiden sonra sevgilinin verdiği destekten, yani Facebook’taki son durum güncellemesinden… Teknoloji artık ilişkilerimizin vazgeçilmez bir parçası ve teknolojiden kastımız seks oyuncakları değil! Pew Araştırma Merkezi’nin ‘İnternet ve Hayat Tarzı Projesi’nde araştırmacı olarak görev yapan Aaron W. Smith, “Birçok çift teknolojinin, ilişkilerinin bir parçası olduğunu söylüyor ve bunun sonucu olarak bu insanlar mahremiyeti de, gerginliği de had safhalarda yaşıyor” diyor.

Gerçekten de durum böyle. Teknolojik gelişmeler bize iletişim kurmak için daha çok imkân sağlarken, hiçbir neden olmaksızın partnerimizi gözetleme fırsatını da veriyor. Bu bir alışkanlık hâline geldiğindeyse aradaki güven bağı kayboluyor. İlişkinin başında veya uzun bir ilişkinin çalkantılı bir döneminde sevgilini gözetlemeye eğilimliysen, bunu en azından belirli bir çizgide (yanda gördüğün çemberin içinde) tutmaya çalışmalısın. Bunu başarabilirsen sevgilinde arandaki bağı güçlendirme şansın da var. Ama eğer çemberin dışına çıkarsan, sevgilin tarafından bir anda engellenebilirsin!

Makul Şüphe

İçgüdülerin sevgilinin yalan söylediğini söylüyorsa, hemen bir GPS cihazına veya gizli kameraya sarılma! Bu sana yalnızca zaman ve para kaybına, ayrıca bir dizi gereksiz strese mal olur. Onun yerine direkt sorunun kaynağına, yani sevgiline git (sakince) ve onunla yüzleş. Seks ve İlişki Uzmanı Megan Fleming, “ Eğer içini rahatlatan mantıklı bir açıklaması varsa bu olayın üzerinde durma” diyor. Ama eğer hırçınlaştıysa veya için rahat etmediyse, bir uzmandan yardım almayı dene veya ilişkini bitir. Fleming, “Eğer birlikte olduğun kişi güvensizliğini besliyorsa, bu sağlıklı bir ilişki değil” diyor.

DİJİTAL GÜVEN ÇEMBERİ

GÜVENİ ARTTIRAN ALIŞKANLIKLAR

Online Takvimlerinizi Senkronize Etmek

Bu, birlikte yapmak istediğiniz şeyler konusunda ikinizin de müsait zamanlarını seçmeniz için en uygun yol ve ilişkinizin sizin için bir öncelik olduğunu da gösterir.

İPUCU

Eğer sevgilinin senin fark etmediğin veya daha önce bahsetmediği bir işi varsa, bunu direkt ona sor. Ayrıca onun ne kadar yoğun olduğunu görmen (veya senin ne kadar yoğun olduğunu görmesi), aranızda ilgisizlik kaynaklı tartışmaların çıkmasını da engelleyecek.

Instagram ve Twitter’da Kimleri Takip Ettiğini Kontrol Etmek

Bu yolla, (seninle zaten paylaştıklarının dışında) takip ettiği ünlüler, markalar ve kuruluşlara dayalı olarak hoşlandığı ve ilgi duyduğu şeyleri tahmin edebilirsin. (Hediye alırken çok işine yarar!) Sana şöyle bir bakış açısı da kazandırabilir: Eğer üniversiteden veya iş yerinden birçok arkadaşıyla iletişimini sürdürüyorsa, demek ki sevgilin oldukça sevilen biri.

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Seksi iç çamaşırı mankenlerini mi takip ediyor? Kendini kötü hissetme. İlişki Uzmanı Lisa Firestone, “Buna bir anlam yüklemeye hiç gerek yok” diyor.

Adını Google’da Aratmak

Sevgilinin adını Google’da aratmak çok yaygın ve tamamen adil bir davranış. Eğer sevgilin toplumsal imajını önemseyen biriyse, karşına çıkabilecek şeyleri de muhtemelen biliyordur.

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Sevgilinin kim olduğuna dair bazı önemli kişisel bilgilerini (mesela lisede futbol takımındayken attığı altın değerindeki golü) keşfedebilirsin. Merakını beslemek için yaptığın bu küçük araştırmanın sonuçlarını onunla paylaşmasan da olur. Çünkü “Adını Google’da arattım” cümlesi taze ilişkiler için biraz ürkütücü görünebilir!

Şifrelerinizi Takas Etmek

Pew Araştırma Merkezi’nin ‘İnternet ve Hayat Tarzı Projesi’ne göre, çiftlerin yüzde 67’si çevrim içi hesaplarının şifrelerini eşi ya da partneriyle paylaşıyor. Bu durum neredeyse tüm mahremiyeti ortadan kaldırsa da, ona ne kadar sadık olduğunu gösterir ve sizi birbirinize daha da bağlar. (Ayrıca artık senin için Yemek Sepeti’nden sipariş verebilir!)

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Başlangıç olarak İdefix gibi bir hesabının şifresini paylaştıktan sonra her şey yolundaysa, daha kişisel bir hesabının şifresini vermeyi düşünebilirsin. Burada amaç casusluk yapmak değil, hayatlarınızı birleştirmek. Psikolog Sherrie Campbell, “Şifrelerini gizlememek, ilişkinde şeffaf olmak istediğini gösterir” diyor.

Birbirinizin Facebook Duvarında Paylaşımlar Yapmak

İlişki Terapisti Doktor Megan Fleming, “İlişkinizi böyle bir sosyal forumda tasdik etmek birbirinize karşı daha yüksek bir bağlılığınız olduğunu gösterir” diyor.

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Güvensizlik veya endişe hissiyatıyla onun duvarında hiçbir şey paylaşma (sanki erkek arkadaşını sahiplenmeye çalışıyormuşsun gibi). Fleming, “Sevgilin bu hislerini hemen fark edecektir” diyor.

GÜVENİ YERLE BİR EDECEK HATALAR

Kişisel Mesaj ya da E-postalarını Okumak

Sevgilinin hesaplarına giriş yapabiliyor olman bir ayrıcalık ve bunu suistimal etme. Bunu bir kez yapman bile bağımlılık yaratıcı, zarar verici bir dürtüye neden olabilir ve güvensizliğini besler.

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Fleming, “Eğer burnunu sokmaya karar verdiysen, bilmelisin ki erkek arkadaşın bunu öğrendiğinde muhtemelen sinirlenecek ve içine kapanacak, hatta ileride senden bir şeyler gizlemeye eğilimli olacak” diyor.

Arkadaşlarından Kıskanmak

Kıskanıyorsan seviyorsundur ama bunun da bir dozu var. Sevgilini ne kadar çok seviyor olsan da, tüm vaktini seninle geçirmesini bekleme. Sürekli ilgi bekliyor olman ve onun dışında bir hayatın yokmuş gibi davranman sevgilini senden uzaklaştırabilir.

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İş yerindeki o alımlı sarışına mı kafaya taktın? Sürekli onun hakkında sorular sorman ya da konusunu açman, sevgilinin gözünde onu yüceltmekten başka hiçbir işe yaramaz, bizden söylemesi.

Tarama Geçmişine Bakmak

Onu Google’dan aratabilirsin ama onun arattığı şeyler gizli kalmalı. Campbell, “Sevgilin elbette bazen porno film izliyor ama bu sana karşı hissettiklerinin azaldığı anlamına gelmez” diyor.

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Eğer sevgilinin pornografiyle ilgili bir saplantısı olduğunu düşünüyorsan, araştırmayı bırakıp onunla yüz yüze konuş ve birçok erkek gibi onun da porno izlediğini bildiğini söyle. Eğer sorularına dürüst bir şekilde cevap veremiyorsa, bu konunun aranızı bozup bozamayacağına sen karar ver.

Eski Sevgililerini İncelemek

Elbette her kadın erkeğinin kendinden önce kimlerle birlikte olduğunu merak eder ama lütfen sevgilinin eski kız arkadaşlarını Facebook’tan gizli gizli takip etme. Firestone, “Bu yalnızca güvensizlik yaratır” diyor.

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Eğer merak ediyorsan, sevgiline dolambaçsız bir şekilde eski sevgililerle görüşmeyi sürdürmek hakkında ne düşündüğünü sor. Sana verdiği cevap, geçmişin geçmişte kaldığına dair ihtiyaç duyduğun rahatlamayı sağlamalı.

DOĞAL BAĞLAR KURUN

Hormon salgılamak güzel bir şey olabilir: Araştırmalar, kadınların oksitosin hormonunu daha fazla salgıladığından dolayı erkeklere göre daha güvenilir olabileceğini gösteriyor. The Moral Molecule kitabının yazarı Doktor Paul Zak, “Oksitosin, doğal korku mekanizmamızı zayıflatarak insanlara güvenmemizi kolaylaştırır” diyor. Bu senin DNA’nda var ama orgazmın zirvesini görebilmen için sevgilinin de yapabileceği şeyler var (onun bunları yapmaya hazır olduğundan hiç şüphemiz yok): Sarılmak ya da sevişmek gibi tensel temasın olduğu aktiviteler, cildindeki dokunma reseptörlerini uyararak oksitosin seviyesini arttırıyor.

