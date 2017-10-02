TEKNOLOJİ BEDENİNE NELER YAPIYOR?





Her zaman işimizi kolaylaştıran, hayatımızı güneş gibi aydınlatan, en iyi dostumuz teknoloji, sağlığımızı mahvediyor olabilir mi? Şimdi elindeki telefonu usulca bir kenara bırak ve bu yazıyı oku.

Derleyen: Nur Mehtap Cengiz



GÖZ KURULUĞU

NEDENİ: Üzgünüz ama gerçekleri söylemek zorundayız: Sürekli ekran karşısında oturmak, dünyaya Gollum gözleriyle bakmana neden olabilir. Optometrist Daniel Hardiman-McCartney, “Uzun süre ekrana bakmak, göz kırpma oranını yüzde 30 civarında azaltır. Bu da göz yüzeyindeki suyun azalmasına neden olur” diyor. Sonuç mu? Göz çevresinde kalın, mukus benzeri bir madde.

ÇÖZÜMÜ: 20/6/20 kuralını uygula. Hardiman-McCartney, “Her 20 dakikada bir, ortalama altı metre uzaklıktaki bir cisme 20 saniye boyunca bak. Ve gözlerini bolca kırp” diyor. Yalnızca baktığın yönde işe yeni başlayan stajyerin olmamasına dikkat et. İlk günden garip biri olduğunu düşünmesin.

DAĞINIK ZİHİN

NEDENİ: Telefon ve bilgisayar ekranı arasında pinpon topu gibi gidip gelmek, bağımlılık yapan dopamin kimyasalının beyinde artmasına neden oluyor. Bu uyarılma beynin gelişim şeklini değiştiriyor ve dikkat süremiz kısalıyor. Böylece bir şeye odaklanırken sorun yaşıyoruz.

ÇÖZÜMÜ: Art of Concentration kitabının yazarı Harriet Griffey, “Bir saatliğine bile olsa işine odaklanmanı engelleyen her şeyi ortadan kaldır” diyor. Eğer iOS kullanıyorsan Freedom aplikasyonunu dene. Bu aplikasyonla siteleri ve bildirimleri dilediğin kadar süreyle engelleyerek kendine odaklanmak için zaman tanıyabilirsin. (Böylece eski erkek arkadaşını stalk’lamak için öğle molana dek beklemen gerekecek.)

PENÇE EL

NEDENİ: Instagram’ına bakıldığında Y kuşağı olduğun bariz olmasına rağmen, ellerin 80’lik nine gibi mi görünüyor? Bu durumun nedeni, parmaklarının günde 18 saat boyunca akıllı telefonun veya bilgisayarın üzerinde gezinmesi olabilir. 2015 yılında yapılan ve Muscle & Nerve dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre sürekli akıllı telefon kullanmak el fonksiyonlarını ve gücünü azaltıyor. Bizden söylemesi!

ÇÖZÜMÜ: Ellerini ve ön kollarını esnetmek için zaman ayır. Fizyoterapist Ryszard Buk, “Göğüs kafesinin önünde avuç içlerini dua eder gibi birleştir ve ellerini açmadan indirebileceğin kadar aşağıya indir” diyor. Bunu her saat başı bir kere yapmayı unutma.

MESAJ BOYNU

NEDENİ: Eğlenelim öğrenelim: Ortalama bir kafanın ağırlığı dört buçuk ile beş kilo arasında değişiyor. Mesaj yazarken ya da Instagram’da dolaşırken ise kafanı yaklaşık sekiz santim öne eğiyorsun. Böylelikle boynuna binen yük 18 kiloya kadar çıkıyor.

ÇÖZÜMÜ: Fizyoterapist Helen Skehan, “Buradaki sorun, ekranına bakarken kafanı öne eğmen. Bunun yerine telefonunu kaldırıp yüz hizanda tutabilirsin” diyor. Toplu taşıma araçlarında ise çantanı kucağına al ve dirseklerini çantanın en yüksek kısmına dayayarak telefonunu kullan.

DİRSEKTE SİNİR SIKIŞMASI

NEDENİ: Dirseklerinin sürekli bükülü kalması sinirlerine baskı uyguluyor. Bu baskının sonucunda da ön kol ve parmaklarında ağrı meydana geliyor. Tıp dilinde buna kubital tünel sendromu deniliyor.

ÇÖZÜMÜ: Buk, “Kaslar esner ama sinirler esnemez” diyor ve bir öneride bulunuyor: “Kollarını avuç içlerin yere bakacak şekilde önüne düz uzat. Ardından parmaklarını yapabildiğin kadar geriye doğru bük.” Bu hareketi günde üç kere yap. Böylece sinirlerinin dirseğine doğru daha yumuşak bir şekilde hareket etmesini sağlayabilirsin.

DURUŞ BOZUKLUĞU

NEDENİ: Kalça kasların için kötü bir haberimiz var: Çoğu teknolojik aleti (akıllı saatini bile) ellerinle kullanıyorsun ve bu sırada oturuyor oluyorsun. Bu durum kalça kaslarının zayıflamasına neden olarak duruşunu bozuyor. Ayrıca sırt ağrısı ve tepsi gibi bir popo da beraberinde geliyor.

ÇÖZÜMÜ: Kalça kaslarını çalıştırmak için Egzersiz Eğitmeni Tommy Wanless’in önerisini uygulayabilirsin: Yere yüz üstü yat; bir elini kalçana, diğerini ise alnına koy. Bacaklarını sırayla yerden birkaç santimetre kaldırarak kalça kaslarını sık. Kaslarının uyandığını hissedeceksin! Her bacağın için 10’ar kez olmak üzere, üç set hâlinde uygula.

GİZLİ DÜŞMANLAR

Üzülerek söylemeliyiz ki telefonunun ekranındaki bakteriler kendi kolonisini kurmuş durumda. Her santimetrekare başına ortalama 10.000 bakteri düşüyor. Cilt Bakımı Uzmanı Dr. David Jack, “Telefonlar mikrop süngeri gibidir. Ve bu durumdan en kötü etkilenen organ ağızdır” diyor.

Telefonunu günde iki kere alkol içermeyen antibakteriyel temizleme spreyi ile temizle.

(Dene: VPW SK/30SC/PA Ekran Temizleme Seti, A7,90; teknosa.com) Böylece telefonun yüzüne değdiğinde cildine zarar vermez.

