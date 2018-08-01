TECHNOGYM’İN SAĞLIK VE SPOR ÜSSÜ: THE LAB PERFORMANCE AND FITNESS SOLUTIONS

| 1 Ağustos 2018| FITNESS

 


Technogym tarafından İstinye’de kurulan ve The Lab Performance and Fitness Solutions, spor yapmayı bir yaşam biçimi haline getirenlerin ikinci adresi oldu.

Technogym’in İstinye’de kurduğu The Lab Performance and Fitness Solutions, keyifle spor yaparken tüm ihtiyaçlara yanıt veren 800 metrekare üzerine kurulmuş bir spor performansı geliştirme merkezi. Son teknoloji Technogym kardiyo ekipmanlarından, fonksiyonel antrenman yapılabilen çeşitli parkurları  bulunan The Lab Performance and Fitness Solutions, aynı zamanda sahip olduğu keyifli dinlenme alanında misafirlerinin günlük işlerini sürdürmesine olanak tanıyor.

Kullanıcılar, kişisel antrenörleri ile belirleyecekleri antrenman programı sayesinde kısa sürede sağlıklı bir bedene sahip olurken, Technogym’in Mywellness uygulaması ile antrenör olmadan da antrenman videolarına ulaşarak programlarını kolaylıkla takip edebiliyorlar.

Technogym Master Trainerlar’ı ve uzman eğitmen ve spor danışmanlarının gözetiminde, hem vücutlarına en uygun spor ve beslenme programı uygulanmasının zindeliğini, hem de sağlıklı ve dinç bir şekilde hayata devam edebilmenin  farkını The Lab Fitness and Performance Solutions’da yaşayabiliyorlar.

 

Last modified: 1 Ağustos 2018

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