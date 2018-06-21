TEBRİKLER LENA!





Ülkemizi rüzgar sörfünde başarı ile temsil eden sporcumuz Lena Erdil, 2018 PWA Dünya Rüzgar Şampiyonası’nı ikincilikle tamamlayarak bayrağımızı Portekiz’de gururla dalgalandırdı.

Rüzgar sörfü dalında sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en başarılı kadın sporcularından biri olan Lena Erdil, 2016 IFCA Rüzgar Sörfü Slalom Dünya Şampiyonu ünvanını elde ederek bu disiplindeki rüştünü daha önce ispatlamıştı. Lena, Ulsan’da gerçekleşen yarışı birinci bitirerek PWA Dünya Turu 2016 sezonuna da çok iyi bir giriş yapmıştı.

Milli rüzgar sörfü sporcumuz Lena Erdil, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2018 PWA Dünya Rüzgar Şampiyonası’nın Kore ve Japonya etaplarında 2. olan Lena, yarışmanın son ayağına Portekiz’in Viana Do Castello kentinde katıldı.

Burada gerçekleşen son yarışı 3. olarak tamamlayan sporcumuz Lena Erdil, genel toplamda aldığı puan ile 2018 yılı PWA Dünya Rüzgar Şampiyonası Kadınlar Slalom Kategorisi’nde Delphine Cousin Questel’in arkasından gelerek 2. oldu.

Kendisini yürekten tebrik ediyoruz!

