TEALIFE İLE EŞSİZ HARMANLARA YOLCULUĞA ÇIK!





Doğanın iyileştirici gücünden ilham alınarak hazırlanan karışımlar ile sağlık kürlerinin birlikteliğini yansıtan Teaelife, birbirinden özel 5 çeşidi ile benzersiz bir çay deneyimi yaşatıyor.

Sağlıklı hayatı geçici bir trend olarak ele almak yerine kişilik prensibi haline getirerek kendine verdiği değeri vurgulayan Elif Gönlüm, bu yaşam biçimini Teaelife ile sunuyor. Gönlüm’ün doğadan ilham alarak oluşturduğu karışımlar ile sağlık kürlerinin benzersiz uyumunu yansıtan Teaelife, dünya standartlarında hazırlanan çay karışımlarından oluşuyor.

Şimdiye dek çaya olan tutkusunu dünyanın farklı bölgelerinden temin ettiği çayları karıştırarak gösteren Elif Gönlüm, London UK Tea Academy’de aldığı kapsamlı eğitimin ve uzun araştırmaların ardından ‘Tea Somalier’ unvanına sahip oldu. Gönlüm’ün kendi çay markasını kurarak, eşsiz karışımlarını profesyonel bir noktaya taşımasından doğan Teaelife’ın birbirinden özel 5 çeşidi bulunuyor.

Şifa saçan benzersiz karışımlar

Sadece insan sağlığına olan yararları dikkate alarak hazırlanan karışımlardan oluşan çayların başında Eliform geliyor. İçerdiği bitki karışımları sayesinde sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve kilo vermeye yardımcı olan bu çay, Türkiye ve Çin’in farklı bölgelerinden toplanan birbirinden şifalı bitkilerin harmanlanmasından oluşuyor.

Eliform’un yanı sıra, Emango, Eroybos, Elavender ve Etox da benzersiz bir çay deneyimi yaşatarak, eşsiz harmanlara doğru yolculuğa çıkarıyor. Emango, içeriğindeki Oloong çayının yardımı ile birçok hastalığa karşı koruyucu özellik taşırken, kilo vermeye de yardımcı oluyor. Kırmızı çay, çikolata ve nane içeriğiyle kas ve eklem ağrılarına iyi gelerek özellikle sporcuların yoğun temposunu destekleyici olan Eroybos, mide hazmını kolaylaştırmasıyla öne çıkıyor. Lavantanın büyüleyici kokusunu tamamıyla hissettiren Elavender, sakinleştirici ve sinir sistemini düzenleyici özelliğinin yanı sıra cildi ve saçları da besliyor. Etox ise antioksidan özelliği ile vücuttaki toksinin atılmasını destekleyerek detoks etkisi yaratıyor.

