TAYLOR SWIFT VE ZAYN MALIK BİRLİKTE SÖYLÜYOR





Zayn Malik ve Taylor Swift, Universal Pictures’ın “Karanlığın Elli Tonu” filmi için hazırlanan ilk şarkıyı yayınladıklarını duyurdu. “I Don’t Wanna Live Forever” isimli şarkı, müziğin iki büyük ismi tarafından düet olarak hazırlandı.

Karanlığın Elli Tonu Resmi Müzik Albümü’nde yer alan parça Taylor Swift, Jack Antonoff ve Sam Dew tarafından “Karanlığın Elli Tonu” filmi için özel olarak yazıldı ve yapımı Jack Antonoff tarafından gerçekleştirildi. Resmi film müziği filmin vizyon tarihi olan 10 Şubat 2017’de piyasaya çıkacak.



