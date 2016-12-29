TAYLAN KÜMELİ’DEN 2017 İÇİN HAYAT DETOKSU





RÖPORTAJ: NİLÜFER TÜRKOĞLU

nilufert@groupmedya.com

Diyetisyen Taylan Kümeli’nin yeni yılda daha sağlıklı olabilmek için kapısını çaldık! Klişe bilgilerden uzak durmak ve hayatı en iyi şekilde geçirebilmek için önerilerden bulunan Kümeli, sağlıklı beslenme alışkanlığının önemine dikkat çekiyor ve bize aslında hayatın reçetesini veriyor.

Zor bir yılı geride bıraktık. Kafa sağlığımızı bile kaybetmek üzereydik! Yeni yıla her açıdan daha sağlıklı girmek istememiz boşuna değil. Bize bir sağlık reçetesi vermenizi istesek bu listeyi nasıl özetleyebiliriz?

Gerçekten zor bir yıldı. Tam bir şeyler düzeliyor derken bir olumsuz haber hemen belirdi. Bu durum da ruh ve beden sağlığımızı oldukça fazla sarstı. Önerim her şeye rağmen hayata dört elle tutunabilmek için kendimiz için yaptığımız güzel şeylerden vazgeçmemek. Sağlıklı beslenin, spor yapın, sosyalleşin, seyahat edin ve üretin. İçinize kapanıp vazgeçmek hiçbir sorunu çözmez.

Sadece seni depresif kılar.

Kalori hesabı yapmayı doğru buluyor musunuz? Her yediğimizin kalorisini ölçüp bitmek gerçekten de faydalı mı?

Kalori hesabı aynı alacağınız bir ürünün fiyatını bilmek gibi. Senin neye ihtiyacın var ve sen onu almak için hangi yeterlilik seviyesindesin? Eğer sen bu bilgiyi doğru zamanda, diğer bilgilerle destekleyerek kullanırsan (Örneğin glisemik index, fonksiyonel besinler, biokimyasal yapı gibi) sonuçta doğru olur.

Kar kapıda. Soğuktan korunmak için nasıl besinler tüketmeliyiz?

Soğuk hava vücut yağ seviyesini yüzeye çıkartarak bizi yağlandıran aynı zamanda da daha fazla enerji için özellikle tatlı istettiren bir yapıdadır. Bizim yiyeceğimiz besinlerin ısısının sıcak olması bu mevsimde önemlidir. Ayrıca tatlı isteğimizi sütle pişirilmiş ve meyve katılmış yulafla giderebiliriz. Meyve kuruları da bu dönemde can kurtarandır. Yine pestil, cevizli sucuk gibi geleneksel tatlarımız da kış için ideal besinlerden. Salep, boza, kestane porsiyonları abartılmadığı taktirde kışa çok uygun yiyecek ve içecekler.

Size sıkça gelen sorular neler? (Kesin biz de onlardan bazılarını soruyoruz şu an.)

Verdiğim kilolari yeniden alır mıyım?

Siz nasıl besleniyorsunuz?

Ne kadar spor yapmalıyım!?

Kinoa, chia tohumu, amarath, mas fasulyesi gerçekten sağlıklı mı?

Ara öğün yemeli miyim?

En son öğünüm kaçta olmalı?

Kadınların yaptığı en büyük sağlık hataları neler?

Meme ve rahim rutin kontrollerini ihmal etmek, kilo vermek icin sağlığına aykırı kişiler ve yöntemlere müracaat etmek, sporu ya hiç yapmamak ya da çok yapmak, kilo vermek için aç kalmak.

Diyet yaparken cinsel hayatımız etkileniyor mu? İyi bir cinsel hayat için nasıl beslenmemiz gerekiyor?

Cinsel hayat sağlıklıysa içinde mutlaka duygusal bir yakınlık vardır. Yoksa cinselliğin insana yönelik özelligi ortadan kalkar. Beslenme dolaylı yoldan cinselliği etkiler . Sağlıklı beslenen, sporunu düzenli yapan, uykusuna dikkat eden ve partnerini seven bir kişi sağlıklı bir cinsellik yaşar. Tabii ruh sağlığını da asla yadsımayalım.

Metabolizmayı hızlandırmak için neler yapmalıyız?

Bol su içmeli, az az ve sık sık yemeli, kas seviyemizi artırıcı spor yapmalı. Ayrıca kahve ki her seferinde içtiğimiz kadar su olmalı, pul biber, ananas, kefir, limon gibi yiyecek ve içeceklerden yararlanmalıyız.

“Spor olmadan diyet yapmak o kadar da etkili değil” diye bir inanış var. Mutlaka ikisi de olmalı mı?

Tamamiyle bedensel yapıyla ilgili. Eğer vücudunun yapısal olarak metabolik hızı iyiyse sağlıklı beslenmek kilo vermene yardımcı olur. Ancak amaç gerçek anlamda sağlıklı olmaksa spor ve sağlıklı beslenme kaçınılmaz bir tamamlayıcıdır.

Menopoz dönemindeki kadınlara beslenmeyle ilgili verebileceğiniz öneriler neler olurdu?

Her ne kadar bu konuda fazlaca tartışma olsa da; bedenini sağlıklı kılıp menopozu ne kadar geç yaşamaya başlarsan o kadar iyi olur. Sağlıklı beslenme, spor ve biraz da genetiğimle, 54 yaşında hala menopoza girmemeyi başarmış biri olarak söylüyorum.

Bir gün bu dönem geldiğinde; kilo almamak ilk dikkat edeceğin unsur. Porsiyon kontrolüme dikkat etmek, tatlı ve yağlı yiyeceklerden uzak durmak, bol su içmek, sigara ve alkolü kesinlikle tüketmemek ve spor yapmak, bu dönem için en doğru normlardır. Yan şikayetlerini giderecek bitkisel destekler de doktor kontrolünde kullanılabilir.

Taylan Kümeli bir gününü nasıl geçiriyor?

Erkenden kalkıyorum. Hemen ormana yürüyüşe gidiyorum. Yaz kış haftanın 5 günü bunu isteyerek ve mutlulukla yapıyorum. Asla zorunlulukla değil. Sonra her gün kahvaltımı yapıyorum. Mesela bir gün geleneksel Türk kahvaltısı, bir gün smoothie, bir gün yulaf, bir gün yumurta gibi. Öglen yemeklerim genellikle sebze veya salata, akşam yemeklerim de her gün değişiyor. Sonra iş. İş, sabah 10.30-19.00 arası zamanımı alıyor. Haftanın 3 günü pilates, 2 günü yüzme yapıyorum. Ayrıca öğlen aralarımın hepsi ya arkadaşlarımla ya bir başka sosyal faaliyetle geçiyor. İç çıkışı haftada 1-2 gün yeni mekanları keşfe gidiyoruz eşimle. Diğer günler evimizde kitap okuyup müzik dinleyip film seyredip sohbet etmeye bayılıyoruz. Arkadaşlarıma yemek yapmayı da seviyorum bu arada.

Vaktin yetmediği bir yaşam benim ki. Umarım sağlıkla geçer hep.

Ve son olarak “samimiyetle” diyet yaparak hayat geçer mi?

Zaten hep söylediğim gibi diyet değil, “sağlıklı beslenme alışkanlığı” yaptığımız şey. Kilo vermek, başlangıç ve bitiş kilomuz arasındaki beslenme davranış değişikliğidir. Dolayısıyla bu perspektiften baktığında hayat boyu sağlıklı beslenmeliyiz ama diyet yapmamalıyız. Her istediğimizi porsiyon kontrolüyle doğru tüketmek işin özü.



