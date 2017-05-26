TAVADA SOSİSLİ YUMURTA TARİFİ





Kaslarınızın yakıtı tozlardan gelmek zorunda değil. Mesela bu pratik akşam öğünü yağsız et ve besin değeri yüksek brokoli ile ıspanak soteden oluşuyor. Final dokunuş da poşe yumurtayla yapılıyor.

MALZEMELER:

1 yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 küçük diş sarımsak, kıyılmış

¼ küçük soğan, doğranmış

115 g tavuk sosis

1 kâse brokoli, doğranmış

1 kâse bebek ıspanak

HAZIRLANIŞI:

1. Küçük bir tencereyi suyla doldurun ve kaynatın. Ardından ateşi orta dereceye getirin ve suyun düşük ısıda kaynamasını sağlayın. Yumurtayı dikkatlice suya bırakın. Yumurtayı karıştırmaya devam ederek akışkan kıvam (rafadan) için 8 dk pişirin. Delikli bir kaşıkla yumurtayı alın ve soğuması için bir kâseye koyun.

2. Geniş bir tavayı orta ateşe koyun. Zeytinyağı, soğan ve sarımsağı ekleyin. Soğanlar şeffaflaşana kadar 3 ila 5 dk kavurun. Sosisleri ilave edip rengi koyulaşana kadar 7 -10 dk daha pişirin. Yeşil sebzeleri de ekleyip tavanın kapağını kapatın. Yeşil sebzeler yumuşayana kadar 3 ila 5 dk ara ara karıştırarak pişirin.

3. Sosis ve yeşil sebzeleri servis tabağına alın. Yumurtayı soyun, tuz ve karabiberle tatlandırın ve yumulun. 1 kişiliktir.

344 kalori, 31 g protein, 8 g karbonhidrat (4 g lif), 20 g yağ

KUSURSUZ POŞE YUMURTA

Rafadan yerine poşe yumurta mı? O hâlde dinleyin. Yumurtayı küçük bir kâseye kırın. Küçük bir tencerede suyu kaynatın ve bir kaşıkla ortasında bir girdap oluşturun. Kırılmış yumurtayı yavaşça suya bırakın. Yumurtaya dokunmadan, beyazı katılaşana kadar 3-4 dk aynı yönde karıştırmayı sürdürün. Delikli kaşıkla yumurtayı nazikçe sudan alın ve istediğiniz yemeğin üzerine koyun.

