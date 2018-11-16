TATLIYI HAYATIMDAN NASIL ÇIKARIRIM?

Biliyoruz; o leziz keklere ve donut’lara dayanmadığın günler oluyor. Ancak şekerin metabolizmana, bel ölçüne ve sağlığına büyük bir zarar verdiği yadsınamaz bir gerçek. Peki tatlılarla nasıl vedalaşabilir ve şekeri hayatından nasıl çıkarabilirsin?

Gizli şekerler hangileri?

İşlenmiş yiyeceklerin çoğunda ilave şeker bulunuyor. Kesin strateji, besin değeri etiketlerini okumak. Ancak bu, şekerin gizli isimlerini biliyorsan işe yarıyor. Bunlardan bazılarına agave nektarı, arpa maltı şurubu, karamel, mısır şurubu, dekstroz, fruktoz, galaktoz, yüksek fruktozlu mısır şurubu, bal, laktoz, maltoz, akçaağaç şurubu, şeker kamışı, sukroz dâhil.

Şekerli içecekleri hayatından çıkar

Bu içecekler sağlığını kötü yönde etkiliyor. Zira hem kalorileri yüksek hem de vücut, sıvılarla doymaya katı yiyecekle olduğu kadar hazır değil. Martin Carmichael ve John Apolzan, doyma farkını nörolojik olarak ölçmek için beraber çalışarak deneklere şekerli içecekler veriyor ve ardından çeşitli yiyeceklerin de görüntülerine baktıklarında fMRI’larını karşılaştırıyorlar.

Daha az işlenmiş yiyecek tüket

Martin, daha az işlenmiş yiyecek yemeni söylüyor. İlave şeker ve kalorileri azaltmış olacaksın. “Buna arka kapıdan kilo kaybı diyorum,” diyor. Mükemmel bir ilk adım: İşyerinde bir şeyler atıştıran biriysen şeker ve donutları çiğ meyve ve sebzelerle değiştir. Sağlıklı olmasının yanı sıra, meyveler şeker isteğini de bastıracaktır.

Düşük karbonhidratlı beslenmenin faydası

Doktorun kan şekerinin yüksek olduğunu söylerse düşük karbonhidratlı bir diyete başlamak işe yarayabilir. “Beyazlardan” kaçın; proteine ve sağlıklı yağlara yüklen.

Canın çok tatlı istediğinde, bu tarifi dene!

Tatlı Krizi Çözümü

2 çorba kaşığı Hindistan cevizi, rendelenmiş

½ kâse badem

½ kâse ceviz

1 çorba kaşığı keten tohumu

1 tatlı kaşığı ham kakao

6-7 adet kuru kayısı

Malzemeleri blender’dan geçir ve yuvarlayarak küçük toplar haline getir.

