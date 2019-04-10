Bazen denk geldiğin bir reklamla, bazen mutluluktan havaya uçtuğun bir anda, bazen de durup dururken gelen tatlı isteği kriz haline gelebiliyor. Pek çok kişinin doğru yönetemediği tatlı krizini aşmak bazı önerilerle mümkün olabiliyor.

Normalde kuru meyve ve taze meyveler tatlı isteğini kırabilse de, bunlar bazen yeterli gelmiyor. Yapılan araştırmalarda şekersiz sakız çiğnemenin tatlı isteğini azalttığı ortaya çıkmakla birlikte tatlı isteğinde odak değiştirmeye çalışmak işe yarayabiliyor.

Sindirim sistemi güçlendirilebilirse de tatlı isteği sağlıklı yiyeceklerle ortadan kalkabiliyor. İşte tatlı krizlerini tamamen bitirebilecek öneriler:

Az ama sık yemek : Ana öğünlerdeki yemek miktarını kısıp, ara öğünler oluşturularak tatlı isteği azaltılabilir. Böylece kan şekeri dengede olur, hipoglisemi atakları yaşanmaz.

: Ana öğünlerdeki yemek miktarını kısıp, ara öğünler oluşturularak tatlı isteği azaltılabilir. Böylece kan şekeri dengede olur, hipoglisemi atakları yaşanmaz. 150 kalori limiti : Günlük 150 kaloriyi aşmayacak bir tatlı tüketiminin vücuda zararlı olmayacağı bilinmektedir. Ayrıca yine de tatlı yenmek isteniyorsa sütlü veya meyveli tatlılar hem kalori alımını azaltır, hem tatlı isteğini bastırır hem de kilo alımını engeller.

: Günlük 150 kaloriyi aşmayacak bir tatlı tüketiminin vücuda zararlı olmayacağı bilinmektedir. Ayrıca yine de tatlı yenmek isteniyorsa sütlü veya meyveli tatlılar hem kalori alımını azaltır, hem tatlı isteğini bastırır hem de kilo alımını engeller. Karışım tatlılar: Bir çikolatayı tek başına yemektense çikolata sosuna batırılan bir muz veya bir çilek tatlı isteğini azaltır. Ya da fındıklı, bademli drajelerden az miktarda tüketmek tatlı isteğini keser.

Bir çikolatayı tek başına yemektense çikolata sosuna batırılan bir muz veya bir çilek tatlı isteğini azaltır. Ya da fındıklı, bademli drajelerden az miktarda tüketmek tatlı isteğini keser. Kurtarıcı meyve: Taze ve kuru meyveler tatlı ihtiyacını karşılayabilir. Yanına eklenecek kalsiyum kaynakları tokluk hissini artırarak yardımcı olur.

Yeni odaklar: Tatlı yeme fikri akıllara düştüğünde ilk 10 dakikada yapılabilecek bir aktivite tatlıdan uzaklaştırabilir. O sırada evi toparlamak, ofiste kalkıp yürümek, yakın arkadaşları aramak, dergi okumak tatlı fikrini unutturabilir.

Tatlı yeme fikri akıllara düştüğünde ilk 10 dakikada yapılabilecek bir aktivite tatlıdan uzaklaştırabilir. O sırada tatlı fikrini unutturabilir. Basit karbonhidratı es geç : Hamur işi, pastane ürünleri gibi basit karbonhidratlar tatlıya eğilimi artırır. Bunun yerine bulgur, kepekli ekmek, tam buğday ürünleri, kuru baklagiller proteinle tüketilirse tokluk hissi artar, tatlı isteği azalır.

gibi basit karbonhidratlar tatlıya eğilimi artırır. Bunun yerine proteinle tüketilirse tokluk hissi artar, tatlı isteği azalır. Destek şart: Stres, üzüntü gibi duygusal durum değişiklikleri tatlı krizine neden olursa, bir psikologdan destek almak düşünülebilir. Hiçbir besinin ya da tatlının hayattaki hiçbir sorunu çözmeyeceği unutulmamalıdır.

Stres, üzüntü gibi duygusal durum değişiklikleri tatlı krizine neden olursa, bir psikologdan destek almak düşünülebilir. Hiçbir besinin ya da tatlının hayattaki hiçbir sorunu çözmeyeceği unutulmamalıdır. Gözün doysun: Görsel algının, tat duygusunu geliştirdiği bilinmektedir. Bu nedenle evde hazırlanabilecek sağlıklı ve güzel görünen tariflerle tatlı isteği bastırılabilir.

Tatlı krizini bastıracak yoğurt bar (2 kişilik)

250 gram yoğurt

1 yemek kaşığı bal

Yarım su bardağı kırmızı meyve- (Böğürtlen, yaban mersini veya frambuaz)

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı antep fıstığı içi- İri kıyılmış ve tuzsuz olmalı



Yapılışı: Yoğurt ve balı karıştır. Bu karışımı pişirme kağıdı serdiğin 20*30 cm’lik düz tepsiye yay. Üzerine yulaf, meyve ve antep fıstıklarını serp. Karışımı 5 saat derin dondurucuda beklet. Yeterince donduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla üçgen şeklinde kesip, bekletmeden tüket.

Tatlı aşkına müsli (2 kişilik)

100 gram yulaf

Yarım çay bardağı pekmez ya da yarım çay bardağı bal

1 çay bardağı kıyılmış çiğ badem

1 su bardağı küçük küçük doğranmış kuru meyve



Yapılışı:

Pekmez ve balı karıştırıp kısık ateşte beş dakika kaynat. Yulaf, badem ve kuru meyve karışımını başka bir kapta harmanla ve üzerine pekmezli karışımı ekleyip karıştır. Yağlı kağıtla kapladığın fırın tepsisine bu malzemeyi yay. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 15-20 dakika pişir. Oda ısısında soğuttuğun karışımı elinizle ufak parçalar halinde ufala, ağzı kapalı cam bir kavanozda sakla. Sonrasında ister sütle, ister yoğurtla tüket