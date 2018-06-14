TATLI AŞKINA!





Bayram ziyaretlerinin olmazsa olmaz ikramı, bayram tatlıları… Kimi zaman ev sahibinin ısrarları karşısında ‘kırılabilir’ endişesiyle, kimi zaman iştah açan cazibesiyle, istemesek de tüketebiliyoruz, hatta aşırıya da kaçabildiğimiz bir gerçek.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, özellikle de oruç tutanların tatlı tüketirken çok daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, uzun süreli açlık nedeniyle metabolizmanın yavaşladığı, kan şekeri düşüklüğü ile tatlı isteğinin arttığı Ramazan’dan sonra bir anda kilo almamak ve sindirim problemleri yaşamamak için bayramı hafif seçeneklerle geçirmeye çalışman gerektiğinini söylüyor. Bayramın olmazsa olmazı tatlıları ağır, şerbetli olanlar yerine sütlü, meyveli olacak şekilde ayarlamak senin için hayat kurtarıcı olacak.

İncir dolması

12 kuru incir

1 su bardağı hurma

1/2 su bardağı ceviz veya fındık

Hurmaları ve incirleri 1 lt kaynar suda 5 dakika beklet. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp, hurma püresi haline getir. İncirlerin saplarını kopar, içini oy. Hurma püresine dövülmüş cevizleri veya fındıkları ekle ve iyice karıştır. 1 tatlı kaşığı kadar harcı incirlerin içine ekle, ağzını büzdükten sonra tencereye diz ve 1 su bardağı su ilave ederek kısık ateşte 20 dakika pişir. Hem tatlı isteğini bastırmaya hem de bağırsaklarının iyi çalışmasına yardımcı olacaktır.

Dondurma

Bir porsiyon için

1 kase yoğurt

1/2 muz

3-4 çilek

Yoğurt, donmuş çilek ve muzu blenderdan geçir. İsterseniz 1 çay kaşığı bal, vanilya gibi eklemeler yapabilirsin. 3-4 saat buzlukta beklet. İstediğin farklı meyveleri kullanarak yapabileceğin bu basit tarif hem sıcak günlerde ferahlamaya yardımcı olacak hem de şeker eklenmeden yapılmış lezzetli bir dondurma yemeni sağlayacak.

Yulaflı toplar

1 büyük boy muz

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 avuç kuru meyve

Muzu çatal yardımıyla ez, üzerine 1 su bardağı yulaf ezmesi ve 1 avuç kuru meyve ilave et. Karışımı top haline getirin.180 derece de ısıtılmış fırında 15 dk pişir. Tarçın veya hindistancevizi ilave edebilirsin. 1 fincan açık çay veya bitki çayı ile 2-3 adet yulaflı top yemek doyurucu bir alternatiftir.

Tarçınlı elma tatlısı

Bir porsiyon için

1 adet elma rendesi

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi

1 çay kaşığı tarçın

3 bütün öğtülmüş ceviz veya 10 adet öğütülmüş fındık

½ paket diyet bisküvi

Malzemeleri bir tavada elmalar suyunu salıp çekene kadar pişir. Diyet bisküvileri ufala. Soğuyan karışımı bisküvilerin üzerine ilave edip toplar haline getir. Bu tatlı ile hem şekerin kana karışma hızını azaltarak insülin seviyesini kontrol eden, çözünebilir posa içeren elmayı tüketmiş olursun hem de tatlı isteğini rahatlıkla kontrol altına alırsın.

Magnolia

Bir porsiyon için

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı tam buğday unu

5-6 adet petibör bisküvi

Çilek, şeftali veya muz

Süt, nişasta ve tam buğday ununu çırp ve karıştırarak muhallebi kıvamı almasını sağla. Bir kasenin dibine ufaladığın bisküvilerin bir kısmını koy, üzerine pişirdiğin muhallebiyi ilave edin ve kalan bisküvileri ekle. Çilek, şeftali veya muz ile süsle.

