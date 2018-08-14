TATLANDIRICIDAN VAZGEÇEMİYORUM!





Kilo açısından tatlandırıcı kullanımının zararı olup olmadığı gerçeğini masaya yatırdık.

Şekeri bıraktın ama tatlandırıcıdan bir türlü vazgeçemiyor musun? Yapılan bazı çalışmalara göre tatlandırıcı kullanımı, vücutta aynı şeker gibi etki yaparak insülini uyarıyor. Dolaylı olarak da kilo alımını tetikleyici ve karın bölgesindeki yağlanmayı arttırıcı etki gösterebiliyor. Bunun için günlük kullanımda tatlandırıcıyı minimumda tutmakta fayda var. Onun yerine tarçın kullanmak iyi bir seçenek olabilir.

KİLO KONTROLÜ

Gamze Şanlı Ak, Diyetisyen, Moso Diyet ve Beslenme Danışmanlığı’nın Kurucusu

