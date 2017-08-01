TATİLDE FITNESS’A DEVAM ETMENİN 9 YOLU





“Tatilde de fitness mı yapılır?” demeyin. Uğruna yıl boyu ter döktüğünüz bikini vücudunu, dahası sağlığınızı korumanın yolu tatilde de egzersiz düzenini sürdürmekten geçiyor. İşte yazın hararetiyle motivasyonu kırılanlar, sporu gündem dışı bırakanlar için Herbalife Global Fitness Eğitim Direktörü Samantha Clayton’ın 9 maddelik fitness’a devam rehberi.

Tatil dönemi fitness ve sağlıklı yaşama en gönülden bağlı olanlarımızın bile iradesini test edebilir. Ancak yaz döneminde fitness’a ara vermek yeniden istediğimiz görünüme sahip olmamızı zorlaştırabilir. Tatil döneminde kilo kaybı ve vücut kompozisyonu hedeflerimizi devam ettirmemizin önemli olduğunu belirten Herbalife Global Fitness Eğitim Direktörü Samantha Clayton “Motivasyonu korumak ve plana bağlı kalmak için küçük ama etkili yöntemler bulmak çok önemlidir”diyor. Clayton’ın tatil boyunca sağlıklı ve hareketli kalmamıza yardımcı olacak temel fitness listesi ise şöyle:

Program hazırlayıp hedef koy

Tatil dönemi sağlıklı yaşamayı bir yaşam biçimi haline getirenler için bile bir tür irade testine dönüşebilir. Hali hazırda kilo verme ya da vücudunu şekillendirme çabasındaysan kendine bir fitness programı ve olmazsa olmaz besinler listesi hazırlayıp tatil boyu hedefinden şaşma.

Kalori takip aplikasyonları ile kilonuzu takip et

Tatilde yediklerimizi fazla kaçırmaya biraz daha meyilli oluruz. Telefonuna indirdiğin bir kalori takip aplikasyonu sayesinde günlük hedefine daha yakın durabilirsin. Unutma, kilonu tatilde de koruman önemlidir ve sıkı takipte olmak sizi sağlıksız atıştırmalıklardan uzak tutmaya yardım eder.

Günlük hareket miktarınızı kontrol et

Her yerde kolaylıkla bulabileceğin giyilebilir fitness cihazları sayesinde günlük hareket miktarını takip edebilir, reflektörlü kıyafetler yardımıyla karanlıkta da rahatlıkla spor yapabilirsin.

Mini esneme bantları ile hızlı egzersiz yap

Mini esneme bantlarının her yerde bulunabilme, uygun fiyat, kolay taşınabilme gibi avantajları var. Farklı dayanıklılık seviyelerinde ve çeşitli renklerde üretilen bantlarla kalça, omuz ve sırt bölgeni ısıtmak son derece kolay! Neticede mini esneme bantları yardımıyla evde hızlı bir egzersiz yapmak şahane bir seçenek.

Playlist’ine yeni şarkılar ekle

Canlanmaya ve biraz daha ilhama ihtiyacın olduğunda playlist’e yeni şarkılar eklemek seni ayağa kaldırabilir. Müzik koşu sırasında hızlandırır, ağırlık kaldırırken sana güç verir!

Bir çift kablosuz kulaklık edin

Klasik kulaklıklar spor sırasında başa bela oluyor. Bir çift kablosuz kulaklığa yatırım yapmayı deneyin, böylelikle kabloları düzenlemek üzere harcadığınız efordan kurtulup egzersize odaklanabilirsin.

Foam roller’lar ile evde kendi masajını yapı

Pahalı masajlara para dökmene gerek yok. Foam roller sayesinde evde kendi masajını yapabilir, böylece hem esneyip hem tutulan kaslarını açabilirsin. İstersen foam rollerları egzersizlerden önce kaslarını esnetmek için de kullanabilirsin.

İp atla

İp atlama, ısınma ve vücut ısısını yükseltmek üzere eski ama son derece işe yarar bir yöntemdir. 10 dakika boyunca ip atladığında artan vücut ısısıyla eklem sıvısı akışkan hale gelerek eklemlerinin kayganlaşmasını sağlar. Böylece yaralanmaların da önüne geçmiş olursun. İp atlamak özellikle spor salonuna gidecek vakti olmayanlar için harika bir seçenek!

Tok kalmak için atıştırmalık protein barlar tüket

Tatildeyken özellikle davetlere katılmadan önce yediğin protein açısından zengin bir besin seni gece boyu tok tutarak gereksiz atıştırmalıklardan uzak tutar! Unutma, tatilde hedeften şaşmamak için kararlılık şart, bu da ancak akıllı yiyecek seçenekleriyle mümkün!

