TATİL SONRASI ARINMA

Tatil sırasında her ne kadar yediklerimize dikkat etmeye çalışsak da bazen istenmeyen kilolarla karşı karşıya gelebiliriz. Özellikle beyaz unlu ve bol şekerli gıdalar ödem problemlerini de beraberinde getirmiş olabilir. Bu yüzden tatil sonrası bir arınma programına ihtiyaç olabilir. Peki, nasıl bir arınma programı uygulamalıyız?

Vücudumuz zaten doğal bir detoks sistemine sahip. Sağlıklı beslenen, yeterli sıvı alan ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireylerin aslında bu gibi programlara ihtiyacı olmayabilir. Ama tatiller, bayram, aile ziyaretleri, akşam yemekleri, doğum günleri, davetler derken bedenimizi biraz yorduysak ve hatta birkaç kilo aldıysak bu programla vücudumuza biraz destek olabiliriz.

Öncelikle işe doğal beslenerek başlamalı ve toksinlerden arınmak için çaba göstermeliyiz. Detoks aslında bu konuda tam da istediğimiz şey. Yani sebze ve meyvelerin ağırlıklı olduğu ana öğünler, sebze ve meyve sularının içildiği ara öğünler, tam tahıl ekmeği, kuru baklagiller, balık, yoğurt, yağlı tohumlar, probiyotik ürünler ve bol sıvı desteği evimizde kolaylıkla uygulayabileceğimiz arınma programlarının içerisinde yer almalıdır.

Bu sırada kaybedilen sıvı ve elektrolit dengesini yerine koymak için gün içinde 2,5-3 litre su, 1-2 şişe maden suyu çok önemli.