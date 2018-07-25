TATİL SANA KİLO ALDIRMASIN



Yaz tatillerinin en büyük keyiflerinden biri de gün boyu şezlongda yatmak ve limitsiz yeme-içmedir. Ancak bütün bunlar sana geri verilmesi zor kilolar olarak geri dönebilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şükran Yıldız, tatil sürecinde yapılacak yanlış ve fazla beslenme, bir noktadan sonra‘kilo alma, metabolizma ve sindirim sistemi gibi önemli bir düzenin bozulmasına neden olma, yağ oluşumu ve kilo vermeyi zorlaştırma’ gibi çeşitli sorunlara neden olacağını söylüyor. Tatilden kilo almadan dönmenin püf noktalarını öğrenmeye ne dersin?

Aşırı çay, kahve su kaybına neden olur

Uzun süre güneşte kalma, terleme ve sağlıksız beslenme sonucunda vücutta ciddi miktarda sodyum, potasyum, magnezyum gibi minerallerle birlikte sıvı kaybı meydana gelir. Kahve ve aşırı çay içmek, alkol tüketmek vücuttan su kaybını artırır. Sıcak yaz gününde soğuk içeceklere artan ilgiyle beraber yüksek kalorili alkol veya şekerli içecekleri tüketmek yerine soğuk bitki çaylarını tercih ederek fazla kalori alımını önlemiş olursun.

Tatil fazla kilo olarak geri dönebilir

Tatilde genelde havuz kenarının vazgeçilmezlerinden biri fast food yiyeceklerdir. Bir hamburgerin ortalama 660 kaloriye sahiptir. Yanında orta boy bir kola tercih ettiğinde aldığınız enerji 830 kcal olacaktır. Yanına bir de orta boy patates kızartması eklersek toplamda 1165 kalori alınmış olur. Ketçap ve mayonez tüketmezseniz fazladan 88 kcal almamış olursunuz. Oysa bir ana öğünde 450-500 kalori almak gerekir. Fast food bir mönü ile fazladan 800-850 kalori almış olunur. Bu kişiye 85-90 gram yağ artışı ile geri döner. Bu rakamlar sadece bir öğün için, akşam yemeğinde de tercihin fast-food ve alkollü içecekler olursa aldığın yağ miktarı iki katına çıkar ve kiloda 228-240 gram artış olur. Bir günde fazladan alınan kalori miktarı bir haftalık tatilin sonunda sana 1.5-2 kilo artışı olarak döner.

Tatlı kaçamakları yoğun kaloriye neden olabilir

Serinlemek için içtiğin şeker içeren kokteyller 200-260 kcal, bira 215 kcal, tatlılardan waffle 520 kcal, 2 top dondurma 200 kcal içerir. Tatil ruhunu dinlendirirken yoğun tatlı kaçamakları ile birlikte vücuduna 2.5-3 kg getirir.

Çay, kahve için fincan başına birer bardak su tüket

Vücutta kaybedilen sıvıyı yerine koymak ve sıvı kaybını önlemek için günde 2.5-3 litre su tüket. Aldığın diğer sıvıları su yerine koyma. İçtiğin her çay, kahve için fincan başına birer bardak daha su tüket. Alternatif olarak şeker ilavesiz limonata, soğuk bitki çayları ile sıvı alımınızı artır. Tatil boyunca hafif ve sulu gıdalar tercih etmen hem sindirim sistemini rahatlatacak hem de yüzme ve yürüyüş yaparken kolaylık sağlayacaktır. Formda kalabilmek için kızartma, aşırı yağlı besinler ve soslardan kaçınmalı, taze meyve ve sebzelere yer vermelisin.

Desteği sebze ve meyveyle yap

Yılın en güzel zamanında, artan hava sıcaklıkları ile birlikte deniz, kum, güneş keyfi yaparken, taze meyve ve sebze tüketerek vücudunuza destek olmalısınız. Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı taze meyve ve sebzelerdir. Tükettiğimiz her meyve ve sebze su kaynağı olmakla birlikte potasyum, sodyum (tuz) ve diğer vitamin ve mineral kaynaklarını da sunuyor. Bu vitamin ve mineraller antioksidan etkileri ile aynı zamanda güneşin zararlı etkilerine karşı korunma da sağlıyor. Yaz aylarında vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması çok önemlidir. Özellikle yaz sıcaklarından korunabilmek için enerji deposu olan karpuz, kavun, erik, kayısı, kiraz, şeftali, çilek, üzüm, incir gibi meyvelerin tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca meyve suyu yerine kendisinin tüketilmesi daha faydalıdır. Çünkü 1 büyük bardak meyve suyunda ortalama 250 kalori içerirken 1 avuç içi dolusu meyve 60-70 kalori içermektedir. Fakat meyvelerde de porsiyon kontrolünü sağlamak gerekir. Fazla tüketimi kilo alımını artırır. Günde 2-3 porsiyon meyve farklı öğünlerde birer adet tüketilmeli. Yaz sebzelerinden patlıcan, semizotu, kabak, taze börülce, domates, bamya sindirim sistemini rahatlattığı ve oldukça düşük kalorili olduklarından yaz ayları için vazgeçilmezdir.

45 dakika yürü, 150-200 kalori harca

Yaz tatilinde formunu korumanın yollarından biri egzersizdir. Deniz kum ve güneşin olduğu bir ortamda sabah erken kalkıp her gün 45 dakika yürüyüş ile 150-200 kalori yüzme ile 200-250 kalori yakabilirsin. Yani sadece yüzme ile 1 haftada 300 gram yağ kaybı sağlayabilirsin tabii ki öncelik beslenmeyi dengelemekten geçiyor!

