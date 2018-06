TATİL CENNETİNDE BİR AY TATİL YAP, PARA KAZAN!

Ortaca Belediyesi, Dalyan ve Sarıgerme destinasyonunu tanıtabilmek için “Türkiye’nin En İyi İşi” (Best Job In Turkey) isimli yarışma başlattı. Detaylar haberimizde.

Proje kapsamında Profesyonel Turistliğe kabul edilecek bir kişi, 1-31 Ağustos 2018 boyunca hiçbir harcama yapmadan Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi ve aynı destinasyonda bulunan Sarıgerme bölgesinde belirlenen görevlerle tatilini geçirecek ve ay sonunda 30.000 TL alacak. Profesyonel turisten beklenen en önemli şey ise, Dalyan ve Sarıgerme destinasyonunun tanıtılması amacıyla belirlenen görevleri en iyi şekilde gerçekleştirmek ( Mesala plajda güneşlenmek gibi ) ve bu tatil deneyimlerini ve anılarını, bestjobinturkey.com adresinde ki günlüğünde ve projenin Instagram, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşmak.

Başvuru süreci nasıl olacak?

Profesyonel Turist adayları, bestjobinturkey.com adresinden başvuru yapabilecekler. Başvuru formunda sosyal medya adreslerini belirtecek olan Profesyonel Turist adayları, ayrıca maksimum 2 dakikalık kendilerini tanıtan ve neden kendilerinin seçilmesi gerektiğini belirttikleri videolarını, fotoğraflarını yükleyerek 14 Temmuz’a kadar başvuru yapabilecekler. 18 Temmuz tarihinde Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Kozmacha Reklam Ajansı yetkilileri ve bölgedeki STK yetkililerinden kurulu olan jüri, elemeler sonucu belirlenen Profesyonel Turisti ve yedek Profesyonel Turistleri ( 3 Yedek belirlenecek ) bestjobinturkey.com adresinden açıklayacak.

Amaç Dalyan ve Sarıgerme’nin bulunduğu destinasyonu tanıtabilmek

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik Best Job In Turkey Projesinden, Emitt Turizm fuarında haberdar olduğunu, daha önce bölgede de yaşamış olan Kozmacha Reklam Ajansı Kurucularından Fatih Akaslan ile yaptıkları görüşme sonrasında projenin Ortaca Destinasyonunda yapılmasına karar verdiklerini belirtiyor. Ortaca ilçemize bağlı, Gizli Cennet diye anılan Dalyan ve Sarıgerme Mahallerinin ve yakın çevresindeki turizm bölgelerinin yeterince tanınmadığını, bu destinasyonun tüm olanaklarını Profesyonel Turist diye adlandırdığımız bir kişinin yaşayarak, deneyimleyerek ve bu deneyimlerini sosyal medyanın gücü ile başkaları ile paylaşmasını istediklerini söylüyor. Karaçelik, Best Job In Turkey ile ilgili sözlerine şöyle devam ediyor: “ Yılladır en çok düşündüğümüzü konulardan biri, insanların dikkatini bölgeye nasıl çekebilirizdi. ÖÇK tarafından korunan, plajları dünyada ödüller alan bir bölgeyiz, Caunos gibi önemli bir tarih alanına sahibiz, ancak yeterli karşılığını göremediğimizi düşünüyoruz. Bu proje ile bölgede görülmesi gereken her bir alanı, Profesyonel Turist’in gerçekleştireceği görevler ile ve bestjobinturkey.com adresinde tanıtıyor olacağız.”

Kozmacha Reklam Ajansı kurucularından Fatih Akaslan aradıkları Profesyonel Turist ile ilgili özellikleri şöyle anlatıyor: “İlk aradığımız tatil yapmaktan büyük keyif alıyor olması. Sadece turistik yerleri gezen değil, bölgede bizim bile göremediğimiz özellikleri yakalayan, destinasyonun tüm detaylarına kadar inebilecek ve tanıtım için yaratıcı fikirlerini ortaya koyabilecek, özgür ruhlu bir gezgin arıyoruz. İztuzu ve Sarıgerme plajlarında, Dalyan çamurunda, Dalyan’ın eşsiz kanalında tekneyle gezerken, diledikleri gibi eğlenmelerini ve bu tatilin keyfini çıkarmalarını istiyoruz. Ayrıca bir diğer kriterimizde, iletişim konusunda sosyal olması, iyi bir eğitiminin olması, yabancı dil biliyor olması, iyi fotoğraf ve video çekimi ile birlikte iyi blog yazabilmesi…”

Türkiye’nin En İyi İşi’ne başvuru yapmak için bestjobinturkey.com sitesine girmek, başvuru formlarını doldurmak, tanıtım videosu ve kişisel fotoğrafları yüklemek yeterli oluyor.