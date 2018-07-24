TAŞ VE AHŞAP TAKILAR İÇİN İSTİKAMET MIA MUNIA!





Mia Munia ürünleri birbirinden güzel renkler ve özel hazırlanmış koleksiyonu ile öne çıkıyor. Markanın enerjisini yansıtan koleksiyonda modern ve hareketli tasarımlar hakim.

Trendy ve şık tasarımlar ile her stile hitap eden ürünler ideal bir yaz stili oluşturuyor.

Koleksiyonda yer alan parçalar günlük hayattaki kombinlerin yanı sıra içimizi ısıtan sıcak yaz günlerinde plaj kıyafetleri ile de kolayca kombinlenebiliyor.

Taş, ahşap ve doğal ürünler kullanılarak hazırlanan el yapımı Mia Munia kolye, küpe ve bileklikler egzotik havası ve doğallığı ile öne çıkıyor.

Adını Munia kuşundan alan markanın hedefi kadınların her gün takmak istedikleri, vazgeçemeyecekleri aksesuarlardan biri olmak. Marka gitgide genişleyen ürün yelpazesi ve modern tarzı ile trendleri takip ediyor, şık tasarımları senle buluşturuyor.

Mia Munia, koleksiyonlarını özenle seçerek, günlük giyimle mükemmel bir kombin yaratabileceğiniz ürünleri ve sezonun trendlerini sunuyor. Her türlü alışverişin ücretsiz ve özel kutusunda gönderildiği Mia Munia’ya, www.miamunia.com adresinden ulaşabilirsin.

