TARKAN ÖZLEMİ BİTİYOR; 10’LA GELİYOR





2010’da “Adımı Kalbine Yaz” ile dinleyicisinin büyük beğenisini alan Tarkan’ın, uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı onuncu albümü “10”, fizy işbirliği ile müzikseverlerle 15 Haziran’da buluşuyor.

Megastar’ın, büyük bir heyecanla hazırladığı, her renkten 14 pop şarkısının yer aldığı yeni albümü “10”da, kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, , Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) ve Serdar İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da bulunuyor.

Tarkan’ın, ilk günden itibaren dillere dolanacak, yeni 14 pop şarkısının yer aldığı “10” albümüne, müzikseverler 15 Haziran Perşembe günü kavuşacak. Tüm müzik marketlerle birlikte dijital platformlarda ilk olarak yalnızca fizy ve iTunes üzerinden indirilebilecek olan albüm, sonraki hafta yalnızca fizy ve Apple Müzik üzerinden çevrimiçi de dinlenebilecek. Tarkan’ın DMC etiketiyle yayınlanacak olan yeni pop albümü bir sonraki hafta tüm dijital müzik platformlarında çevrim içi dinlemeye açık olacak.

