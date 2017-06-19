TARKAN, ’10’ İLE DÜNYA LİSTELERİNDE





2010’da “Adımı Kalbine Yaz” ile dinleyicisinin büyük beğenisini alan Tarkan’ın uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı onuncu albümü “10”, DMC etiketiyle 15 Haziran’da tüm müzik marketlerde yerini aldı.

Tarkan’ın sevenleri tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni pop albümü “10”, müzik marketlerle birlikte yalnızca fizy ve iTunes üzerinden satışa sunuldu. Megastar’ın yeni albümü “10”, iTunes’un dünya genelindeki dijital sanatçı listesine 37. sıradan girerek İngiltere’den Azerbaycan’a uzanan birçok ülkede ilgiyle karşılandı.

Megastar Tarkan’ın, büyük bir heyecanla hazırladığı yeni pop albümü “10”, kısa sürede başta İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç Bulgaristan gibi birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Kırgızistan ve Katar’da da listelere üst sıralardan giriş yaptı. Bahreyn, Azerbaycan ve Özbekistan listelerinde 1 numarada olan “10” dünya çapında ses getirdi.

DMC etiketiyle yayınlanan “10”, müzik marketlerle birlikte dijital platformlarda ilk hafta sadece fizy ve iTunes üzerinden indirilebilecek, sonraki hafta fizy ve Apple Müzik üzerinden çevrimiçi de dinlenebilecek.

Harbiye Açıkhava’da”Tarkan Zamanı” için geri sayım başladı

Her yıl heyecanla beklenen ve her biri birbirinden coşkuyla geçen geleneksel Açıkhava konserleri ile Temmuz ayında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Tarkan, 1-2-4-5-8 Temmuz tarihlerinde “TARKAN fizy Konserleri”nde sevenleriyle hasret giderecek.

