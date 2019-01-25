Kışın en sevilen baharatlarından biri olan tarçın, saleplere de yaptığımız çöreklere de çok yakışıyor. Tarçının bilimsel verilerle desteklenen faydalarını senin için açıklıyoruz.

Cinnamon sticks and anise stars over wooden table, above view

Tarçın antienflamatuar (iltihaplarla savaşan) özelliğe sahiptir. Vücudunun enfeksiyonlarla savaşmasına ve doku hasarını onarmasına yardımcı olur.

(iltihaplarla savaşan) özelliğe sahiptir. Vücudunun enfeksiyonlarla savaşmasına ve doku hasarını onarmasına yardımcı olur. Yüksek oranda antioksidan içermektedir.

Tarçın, dünyanın en yaygın erken ölüm nedeni olan kalp hastalığı riski ni azaltabilir. Tip 2 diyabetli insanlar da, günde 1 gram veya yaklaşık yarım çay kaşığı tarçın , kan belirteçleri üzerinde faydalı etkilere sahip olduğu gösterilmiştir.

dünyanın en yaygın erken ölüm nedeni olan ni azaltabilir. da, günde 1 gram veya yaklaşık yarım çay kaşığı , kan belirteçleri üzerinde faydalı etkilere sahip olduğu gösterilmiştir. Kan şekeri düzeyleri ni düşürür ve güçlü bir anti-diyabetik etkisi vardır.

ni düşürür ve güçlü bir anti-diyabetik etkisi vardır. Tarçında bulunan iki bileşiğin, beyinde tau adı verilen ve Alzheimer hastalığının işaretlerinden biri olan bir protein birikimini engellediği görülmektedir.

adı verilen ve hastalığının işaretlerinden biri olan bir protein birikimini engellediği görülmektedir. Tarçın bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarıyla mücadele etmeye yardımcı olur.

Cassia çeşitlerinden elde edilen tarçın, HIV virüsünün insanlarda en yaygın türü olan HIV-1’e karşı savaşmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Kaynak: Diyetisyen Emre Uzun