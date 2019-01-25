Kışın en sevilen baharatlarından biri olan tarçın, saleplere de yaptığımız çöreklere de çok yakışıyor. Tarçının bilimsel verilerle desteklenen faydalarını senin için açıklıyoruz.
- Tarçın antienflamatuar (iltihaplarla savaşan) özelliğe sahiptir. Vücudunun enfeksiyonlarla savaşmasına ve doku hasarını onarmasına yardımcı olur.
- Yüksek oranda antioksidan içermektedir.
- Tarçın, dünyanın en yaygın erken ölüm nedeni olan kalp hastalığı riskini azaltabilir. Tip 2 diyabetli insanlarda, günde 1 gram veya yaklaşık yarım çay kaşığı tarçın, kan belirteçleri üzerinde faydalı etkilere sahip olduğu gösterilmiştir.
- Kan şekeri düzeylerini düşürür ve güçlü bir anti-diyabetik etkisi vardır.
- Tarçında bulunan iki bileşiğin, beyinde tau adı verilen ve Alzheimer hastalığının işaretlerinden biri olan bir protein birikimini engellediği görülmektedir.
- Tarçın bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarıyla mücadele etmeye yardımcı olur.
- Cassia çeşitlerinden elde edilen tarçın, HIV virüsünün insanlarda en yaygın türü olan HIV-1’e karşı savaşmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir.
Kaynak: Diyetisyen Emre Uzun