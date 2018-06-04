TANIŞMA UYGULAMALARIYLA ARAN NASIL?





Araştırmalara göre, her 10 kişiden 6’sı tanışma uygulaması kullanıyor. Peki sen bu konuda hangi taraftasın?

Bir online tanışma uygulaması, bu tür uygulamaların kullanımına yönelik Türkiye’ye özel bir araştırma gerçekleştirdi. İstanbul’da yaşayan 18-50 yaş aralığındaki kişilerle, geçtiğimiz Nisan ayında yapılan araştırma ilginç sonuçları açığa çıkardı. İşte, Türklerin online tanışma uygulaması kullanımı alışkanlıkları ve yaklaşımları:

İstanbul’da her 10 kişiden 6’sı tanışma uygulaması kullanıyor

Araştırmaya göre, her 10 kişiden 6’sı bugüne kadar bir tanışma uygulaması kullanmış ya da kullanıyor.

Bu oran ile Türkler, her iki kişiden birinin online tanışma uygulaması kullandığı Fransa ve İngiltere’yi geride bıraktı.

Bugüne kadar bir tanışma uygulaması kullanan erkeklerin oranı yüzde 67 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 54.

Ayrıca, tanışma uygulaması kullananların çoğunluğunun 25-34 yaş aralığında olduğu belirlendi.

Tanışma uygulamaları hakkında ne düşünülüyor?

Kullanıcılar tanışma uygulamalarını;

yaygın (%58),

son moda (%54),

eğlenceli (%53),

heyecan verici (%50) ve

mutlu eden şeyler (%49) olarak görüyor.

Ayrıca araştırmaya göre, her 10 kişiden 3’ü (yüzde 29) yeni biriyle tanışmak için en ideal yerin online tanışma uygulaması olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 53) yeni biriyle tanışmanın ideal yolunun arkadaş aracılığı olduğunu düşünürken, bunu sırasıyla sosyal bir etkinlik/parti (yüzde 43), tatil (yüzde 42) ve iş yeri (yüzde 40) takip ediyor.

Türklere göre ilk randevuda en önemli kriter karşılıklı çekim

Türkler ilk randevuda en önemli kriterin o kişiyle aralarındaki çekim olduğunu düşünüyorlar. Katılımcıların yüzde 67’si en önemli kriter çekim derken eğitime önem verenlerin oranı yüzde 65 oldu. Eğitimi, yüzde 64 ile ortak ilgi alanları ve yüzde 61 ile dış görünüş takip ediyor. Karşı cinste aradığı özelliğin espri anlayışı olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 58 olurken, giyim tarzına dikkat edenlerin oranı yüzde 47 oldu.

Aşkı online uygulamalarda aradığımızı aileye söylemek zor!

Araştırmada elde edilen en ilginç verilerden biri de kullanıcıların tanışma uygulaması kullandıklarını arkadaşları ile paylaşmaktan çekinmezken konu aileleri ile paylaşmak olunca durumun değişiyor olması. Katılımcıların yüzde 74’ü tanışma uygulaması kullandığını arkadaşlarına rahatlıkla söyleyebildiğini belirtirken bunu ailesiyle paylaşanların oranı sadece yüzde 19.

Tanışma uygulamaları yeni insanlarla tanışmayı sağlıyor

Tanışma uygulamalarını yeni insanlarla tanışmak için uygun bir mecra olarak görenlerin oranı hayli yüksek. Katılımcıların yüzde 62’si tanışma uygulamalarını insanın ufkunu genişleten ve yeni insanlarla tanışmaya vesile olan bir mecra olarak gördüğünü belirtiyor.

