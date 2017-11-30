TAM 50 KİLO VERDİ!



Massachusetts’de büyüyen Hanna Preston, okul yıllarında futbol oynuyor ve dans dersleri alıyormuş. Ama bu aktiviteler, okul sonrası yaptığı atıştırmaları dengelemeye yetmemiş. Şu an 21 yaşında olan ve Lasell Üniversitesi’nde muhasebe eğitimi alan Hanna, “Eve gelip biraz cips, biraz kurabiye yer, biraz da meyve suyu içerdim… Daha doğrusu o an elimin altında ne varsa” diyor. Liseye başladığında derslerine odaklanabilmek için sporu bırakmış ve artık bir arabası olduğu için gideceği yerlere yürümeyip arabayla gitmeye başlamış. Hâliyle tartıda gördüğü rakam da giderek artmış. 178 santim boyundaki Hanna, okulun üçüncü yılında 120 kiloya ulaşmış.

Değişim

Ailesinde diyabet bulunan Hanna, bu şekilde kilo almaya devam ettiği takdirde kendisinin de bu hastalığa yakalanacağını biliyormuş. Bu yüzden üniversiteye başlamadan önce harekete geçmiş. “Bu deneyimin benim için yeni bir başlangıç olacağını bilmek en büyük motivasyon kaynağımdı” diyor.

Yaşam Tarzı

Hanna, internetten yoga ve vücut ağırlığıyla yapılan egzersiz videoları arayıp bulmuş ve 15 dakikalığına da olsa her gece yapmaya başlamış. Güçlendikçe, hareketleri daha da zorlaştırmak amacıyla birkaç kiloluk serbest ağırlıklarla çalışmaya geçtiğini söylüyor. Aile hekiminin gözetiminde beslenme programını yenilemiş ve beslenmesini derisiz tavuk ve balık gibi yağsız proteinlerin üzerine kurmuş. Yardımcı yemekleri ve aburcuburu ise hayatından çıkarmış. Bu şekilde iki yıl içinde yaklaşık 45 kilo vermiş. Okul sırasında aldığı tüm kilolardan kurtulmayı kafasına koyan Hanna, fitness DVD’leri eşliğinde egzersiz ve kampüs çevresinde yürüyüşleri de günlük hayatına ekleyerek, hedefi olan 70 kiloya inmeyi başarmış.

Ödülü

Dikkati kilolarından farklı bir yöne çekmek için önceleri saç ve makyajıyla saatlerce uğraşan Hanna, artık enerjisini (ve vaktini) başka şeylere harcayabildiğini söylüyor: “Kilolarımın dikkat çekmemesi için saçım ve makyajıma çok fazla zaman ayırırdım. Ama artık dış görünümüm konusunda kafam rahat.”

Hanna’nın Tavsiyeleri

>Abartma. “Yaptığın her egzersiz zorlayıcı olmak zorunda değil. Asansör yerine merdivenleri kullanmak bile hiç yoktan iyidir.”

>Hazırlıklı ol. “Sebzeleri önceden doğrayıp saklıyorum. Bir şeyler atıştırmak istediğimde çok işe yarıyor.”

>Akıllı değişiklikler yap. “Tuzlu bir şey yemek istediğimde ilk tercihim buharda haşlanmış edamame oluyor. Hem çıtır çıtır, hem de cipse nazaran çok daha iyi.”

