TAK MASKENİ





Yüzüne maske uygulamak biraz zamanını çalıyor olabilir ama her güzel şeyin bir bedeli var. Cilt tipine uygun maskeyi seç ve buna değdiğini gör.

KURU CİLTLERE

Bu maskenin içindeki çapraz bağlı hyalüronik asit, nemi hapsediyor ve kuruluktan hasar görmüş cildi ferahlatıyor. Likopen bakımından zengin olan domates çekirdeği özü ise cildin doğal bariyerini onarıyor ve cildi pürüzsüzleştiriyor.

NASIL KULLANACAĞIM?

Temizlenmiş yüzüne ve boynuna pürüzsüz bir tabaka hâlinde uygula ve 7–10 dakika bekle. Ilık suyla durula. Haftada bir ya da iki kez kullanman yeterli. Dermalogica Skin Hydrating Masque (316 TL; dermalogica.com.tr)

GÖZENEKLİ CİLTLERE

İçeriğindeki yoğun volkanik kil, tıkalı gözeneklerde birikmiş kiri bir mıknatıs gibi yüzeye çekiyor ve daha ilk kullanımda gözenekleri arındırıyor. Ayrıca nar özü, cildine aydınlık ve pürüzsüz bir görünüm vermeyi destekliyor.

NASIL KULLANACAĞIM?

Cildini temizleyip tonik uyguladıktan sonra, gözenek görünümünün yoğun olduğu bölgelere ince bir tabaka hâlinde maskeyi uygula. Ardından 10 dakika bekle ve ılık suyla hafifçe masaj yaparak durula. En iyi sonuç için haftada iki ila üç kez uygulamalısın. Murad Nar Özlü Gözenek Arındırıcı Maske (260 TL; eczanelerde)

YORGUN CİLTLERE

Cildin gergin ve yorgunsa, canlandırmak için detoks etkisi yaratan bu maskeyi deneyebilirsin. İçeriğindeki üzüm posası cildi serbest radikallere karşı korurken, pembe kil ciltteki toksinleri emiyor. Sekiz yağdan oluşan romatik kokteyl ise sondokunuşu yaparak cildini canlandırıyor ve yatıştırıyor.

NASIL KULLANACAĞIM?

Temizleyip kuruladığın cildine ince bir tabaka hâlinde uygula. 5–10 dakika bekledikten sonra suyla yıka. Haftada iki kez uygulaman yeterli. Caudalie Detoks Maskesi (130 TL; tr.caudalie.com)

SİYAH NOKTALI CİLTLERE

Üç tür saf kil (Arı, Montmorillonit ve Rhassoul) ile su yosunu özü bu maskede birleşiyor ve cildini kurutmadan siyah noktaları günden güne temizliyor. Gözenekleri sıkıştıran krem yapıdaki maske aynı zamanda cildine mat bir görünüm de kazandırıyor.

NASIL KULLANACAĞIM?

Temizlediğin yüzüne -göz ve dudak çevresi hariç nce bir tabaka hâlinde uygula. 10 dakika bekledikten sonra ılık su ya da nemli havlu yardımıyla cildini arındır. Haftada iki kez uygulaman yeterli. L’Oréal Paris Saf Kil Maskesi – Siyah Nokta Karşıtı (36,99 TL; kozmetik marketlerde)

