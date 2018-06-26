TABANA KUVVET!





Beden ağırlığınla veya ağırlık kaldırarak antrenman yaparken nasıl bir ayakkabıyı giyeceğinden emin değil misin?

OLABİLİR: Koşu Ayakkabısı

Hafif bir taban, uzun süreli koşu için idealdir. Ancak ağırlık çalışırken denge, güç ve kas aktivasyonu için topuklarını yere sıkıca basman gerekir ve koşu ayakkabısı bunu zorlaştırır. Hafif ağırlık kaldıracağın veya çapraz antrenman yapacağın günlerde kullanabilirsin

İYİ: Çıplak Ayak

Ayakların zeminle direkt temas ettiğinde daha fazla kas devreye girer. Çünkü hizalanmayı sağlayan sinir uçları aktive olur. Ama bir de hijyen meselesi var! Kaymaz tabanlı yoga çoraplarını deneyebilirsin.

DAHA İYİSİ: Converse

İnanmayacaksın ama konu deadlift veya bench press olduğunda, Converse ayakkabıların pek az rakibi var! İnce, lastik taban ayaklarını yere yaklaştırır ve daha çok güç üretmeni sağlar. (Bilekli modelleri de ayak bileklerine destek olur.)

EN İYİSİ: Ağırlık Kaldırma Ayakkabısı

Yapılan son araştırmalara göre sert dolgu topuklu bu ayakkabılar, daha iyi squat yapmana yardımcı oluyor. Çünkü postürünü destekliyor; düz bilek ve diz açılarını daha rahat yakalamanı sağlıyor. Halter kaldıracaksan aradığın ayakkabı tam olarak da bu! Piyasada farklı marka ve bütçelerde birçok ağırlık kaldırma ayakkabısı bulabilirsin.

Kaynak: Fizik Tedavi Uzmanı ve SquatUniversity. com’un kurucusu Aaron Horschig

