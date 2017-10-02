TABAĞINDAKİLERİ YÜZÜNDEN UZAK TUT







Cilde dermakozmetik ya da kozmetik ürünler uygulamak yerine doğal yiyeceklerden hazırlanan maskeleri uygulamak oldukça moda. Ancak tabağındaki yiyecekler sırf doğal oldukları için cildine iyi gelecek diye bir şey yok. Çünkü bu tarz yüz maskelerinin yıldızları olan limon ve tarçın aslında yüzünle farklı pH değerine sahip. (Fazlasıyla asidik olan limonun pH değeri iki, fazla alkali olan tarçının pH değeri ise yedinin üzerinde.)

Dermatolog Mona Gohara, “Cildimizin pH değeri 5,5 civarında iken yiyeceklerin pH değeri bunun yakınından bile geçmez” diyor. (Kozmetik ve dermakozmetik ürünlerin pH değeri insan cildi ile uyuşacak şekilde formüle ediliyor.) Gohara, bu besinleri yüzüne maske olarak uygulamanın cilt bariyerine fazlasıyla zarar vererek kızarıklık veya tahrişe neden olabileceğini söylüyor. Yüzüne çiğ yumurta sürmekten de vazgeçmen gerek. Eğer yumurtayı dudak bölgene yakın sürersen, salmonella adı verilen zararlı bakterilerin ağız yolundan vücuduna girmesine neden olabilirsin. Cilt hassasiyetin veya egzaman varsa, mutfakta hazırladığın “kozmetik” ürünleri kesinlikle bir kenara bırakmalısın.

