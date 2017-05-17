T25 EGZERSİZİNİ DENEMEDEN ÖNCE BİLMEN GEREKENLER





Eğer spor salonu yerine evde egzersiz yapmayı tercih ediyorsan, sahip olduğun yapıya bakılmaksızın yapılacak tonlarca seçenek var. Bu konuda popüler olan video serilerinden biri de sadece 25 dakika süren ve bir saat uzunluğundaki egzersizle aynı sonucu vermeyi vaat eden Focus T25. (Aynı zamanda T25 olarak da adlandırılıyor.) Fikir şu: Herkes, egzersizi 25 dakikaya sıkıştırabilir; uygulamayı en yoğun insan için bile mükemmel kılıyor. T25 egzersizi hakkında bilmen gereken her şey burada.

Nedir?

Insanity, Hip-Hop Abs ve CIZE dans programı gibi DVD egzersiz programlarının favorilerinin arkasında olan kişisel antrenör Shaun T tarafından yaratıldı. Shaun’u gece yarısı reklamlarından veya mottosu “inan ve başar” dan hatırlayabilirsiniz. Kendisi, bize P90X’i getiren şirket olan Beachbody’deki koçlardan biri.

Safhalara ayrılan program, son 10 haftada tasarlandı. Alpha ve Beta safhaları, herhangi bir ekipman gerektirmeyen beş farklı egzersizi içeriyor. Programı seven insanlar, son safhayı da satın alabiliyor; ama bu egzersizler bazı yükleri gerektiriyor.

Nasıl Çalışır?

Bu programı izlediğinde, haftada altı kere egzersiz yapman bekleniyor. Haftanın ilk dört gününde, günde bir kez egzersiz; beşinci günde ise iki kez egzersiz yapıyorsun. Altıncı gün, dinlenme günü ve yedinci gün de germe videosu çekiyorsun. Egzersizlerin çoğu, kardiyo ağırlıklı ve vücut ağırlığıyla alakalı da çalışmalar mevcut.

Dinlenmek yok. Çünkü egzersiz 25 dakika sürüyor, dolayısıyla her dakikanın ayrı bir önemi var. İzleyenlerden kesintisiz aralıklarla çalışmak bekleniyor, Shaun T’nin de söylediği gibi “Yatağa gittiğinde dinlenebilirsin.”

Dakikaları saymay. Bunun yerine, verilen zaman aralığında, 30 saniye ya da bir dakika süren egzersizlerden daha fazlasını yapman mümkün. Bu durum, programı başlangıç seviyesindekiler için daha erişebilir yapıyor. T25, her zaman önemli olan ısınma egzersizleri ve hafifletilmiş egzersizler sunuyor. Sakatlanmaya eğilimliysen, hafifletilmiş olanları seçtiğinden emin ol.

Egzersizler, bir seferde kas grubuna odaklanıyor. Örneğin, kolların yorulana kadar kol egzersizleri yapabiliyorsun, daha sonra karın kaslarına geçiyorsun. Bu programı üç aylık ödemeler ile $19.95’a alabilirsin.



