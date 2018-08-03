SUYUN GÜCÜ





Vücudun ancak barındırdığı sıvılar bir uyum içindeyse etkili bir şekilde çalışır. Dengeyi kurmak için bu sıvı alımı efsanelerinden kaçınarak sağlığını güçlendir.

EFSANE #1: Sıvı alımı, su içilerek ulaşılan günlük bir hedeftir.

Sıvı alımı dengen, terlemene, beslenme düzenine, yüksekliğe ve hatta neme bağlıdır. ABD Triatlon Antrenörü Diyetisyen Kim Schwabenbauer, sağlıklı bir beslenme düzeninde yüzde 20 oranında bir sıvı alımının söz konusu olduğunu belirtiyor. Sıvı tüketimini artırmak için atıştırmalık olarak karpuz, greyfurt, salatalık, brokoli, elma ve üzümü tercih et. Bunun yanında suyuna kırmızı meyveler, limon, kivi, ananas ve portakal ile doğal bir aroma da kazandırabilirsin. Çalışmalar, içeceğin aromalı olduğunda daha fazla içtiğini gösteriyor.

EFSANE #2: İyi bir sıvı alımı olmadan sağlıklı olabilirsin.

Ufak çaplı su kaybı dahi genel sağlığının yanı sıra fiziksel ve bilişsel performansını etkileyebilir. Hücrelerinin mutlu bir şekilde bol sıvı içinde, bir havuzda yüzdüğü hayal et. Sıvı kaybı kan dolaşımındaki sıvı miktarını azaltır. Bu da kalbinin daha fazla çalışmasına neden olur, vücudunun kendi kendini soğutma kabiliyetini sınırlar ve kaslarının zamanından önce yorgun düşmesine sebep olur. Kanın yoğun bir hâl alır, daha ağır, yapışkan ve kıvamlı olur. Bu nedenle sıvı alımını göz ardı etme, buna dikkat et.

EFSANE #3: Tuzlu yiyeceklerden kaçındığın sürece sorun yaşamazsın.

Sodyum düşmanın değildir. Hayatta kalmak için bu besin değerine ihtiyacın var ve vücudun bunu kendi kendine üretemez. Elektrolitler (evet, sodyum bir elektrolittir) kan miktarına katkıda bulunur ve aktif bir hayat yaşıyorsan bu büyük önem taşır. Kan miktarını koruman, cildinin ısıyı dağıtmasını, besin değerlerinin emilimini ve kalbinizin de dâhil olduğu sıkı çalışan kaslarınıza oksijenin iletimini sağlar. Sodyum ter ve idrar yoluyla en büyük miktarlarda kaybedilen mineraldir ve düzgün bir sıvı alımı için gereklidir.

EFSANE #4: Muz, sıvı kaybından kaynaklanan kramplara iyi gelir.

Doğru, ancak muzla ilgili büyülü bir durum söz konusu değil. Muzdaki potasyum, buradaki anahtar nokta olabilir. Bir diğer elektrolit olan potasyum, sodyumun etkilerini köreltir ve böbreklerin de yardımıyla vücuttan atılmasını sağlar. Sodyum ve potasyumu bir tahterevallinin iki farklı ucu gibi düşün; uygun sıvı alımına ulaşmak üzere birbirlerini dengelemek için çalışırlar. International Food Information Council Foundation’dan Megan Meyer, çoğu insanın 4.700 miligramlık günlük tavsiye edilen potasyum miktarının yarısını aldığını belirtiyor. İki elektrolit arasındaki dengesizlik de kan basıncını ve kalp kasılmalarını etkileyebilir.

EFSANE #5 Herkesin günde sekiz bardak suya ihtiyacı vardır.

Bu, herkesin günlük 2.800 kalori alması gerektiğini söylemek gibidir. (Ancak herkesin alması gerekmez.) Vücut ağırlığın, aktivite seviyen ve sıcaklığa bağlı olarak, günlük sıvı ihtiyacınız 1,9 litre gibi düşük miktarlardan 5,7 litre gibi yüksek miktarlara kadar değişiklik gösterebilir. Egzersiz yapmadığın günlerde idrarını denetle. İdrarının su veya elma suyundan ziyade limonata görünümünde olması gerekir. Koyu renk idrar çoğunlukla sıvı kaybına işaret eder. Antrenman yaptığın günlerde, egzersiz öncesi ve sonrası tartıl. Dengeyi geri kazanmak adına kaybettiğin her yarım kilogram için 600 ila 700 ml (2,5 ila 3 bardak) su tüketmelisin.



