SÜTYEN GİYMEMEK İÇİN BİR NUMARALI NEDEN

Sütyen giymekten nefret ediyorsan, doğru yerdesin.

Oldukça tartışmalı bir konunun içerisine daldığımızın farkındayız. Sütyen kimine göre saçma bir icat. Kimileri ise onu özgürleştirici olarak nitelendiriyor. Fakat bilimin penceresinden konuşacak olursak, sütyen ve göğüs üzerine yapılan en kapsamlı araştırmanın birkaç yıl önce gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

University of Franche-Comte’da profesörlük görevi üstlenen spor bilimi araştırmacısı Jean-Denis Rouillon ve çalışma arkadaşları, 15 yıl boyunca süren ve 18-35 yaş arası 330 kadının incelendiği çalışmayı sonuçlandırdılar. Yapılan araştırmada kullanılan yöntemler o kadar da karmaşık değildi. Sürgülü cetvel ve kaliper kullanılarak, kadınların göğüslerinde meydana gelen değişimler yıl yıl ölçülmüştü.

Araştırmanın sonuçlarına göre, erken yaşlarda sütyen kullanmaya başlamanın göğsü destekleme, sırt ağrılarını azaltma ve göğüs sarkmasını önleme konularında hiçbir etkisinin olmadığı ortaya çıktı. Göğüslerin medikal, fizyolojik ve anatomik açıdan sütyen kullanımından hiçbir fayda görmediği gibi, tam aksine, sarkmayı da artırdığı belirlendi.